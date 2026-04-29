Bastoni celem, ale nie tylko on. Barcelona wskazała alternatywę

09:32, 29. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sport

Barcelona zamierza sprowadzić Alessandro Bastoniego, ale wskazuje również alternatywę, gdyby ten transfer nie doszedł do skutku. Jest nią gwiazda Tottenhamu - informuje "Sport".

Deco
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Deco

Barcelona celuje w gwiazdę Interu. Ma też inną opcję

Barcelona zamierza podczas letniego okienka wzmocnić defensywę. Potrzebuje stopera, który w dłuższej perspektywie stworzy duet z Pau Cubarsim. Obecny sezon dobitnie pokazuje, jak ważny dla Hansiego Flicka był Inigo Martinez, który zdecydował się na transfer do Arabii Saudyjskiej. Na przestrzeni ostatnich miesięcy próbował różnych rozwiązań – na środku defensywy stawiał nawet na Gerarda Martina, wcześniej rezerwowego lewego obrońcy. Blaugrana uważa, że do skutecznej walki o najwyższe cele potrzebne jest jakościowe nazwisko, które zapewni stabilizację. Oczywiście w pierwszej kolejności musi pasować do agresywnej taktyki niemieckiego szkoleniowca, która premiuje szybkich zawodników, specjalizujących się w skutecznym rozgrywaniu piłki.

Na szczycie listy życzeń pozostaje Alessandro Bastoni. O jego transfer nie będzie łatwo, bowiem Inter Mediolan ma konkretne żądania. Ta operacja będzie możliwa jedynie w przypadku, gdy Barcelona wyłoży około 70 milionów euro. „Sport” ujawnia, jak wygląda obecna sytuacja – włoski stoper chciałby dołączyć do nowej drużyny, ale Inter stawia na swoim. Blaugrana liczy, że w ciągu kolejnych miesięcy zdoła wynegocjować korzystniejsze warunki transferu i ostatecznie go dopnie.

Pojawiła się również konkretna alternatywa, a jest nią Cristian Romero. Deco miał się już skontaktować z jego otoczeniem. Tottenham jest zagrożony spadkiem z Premier League, a wówczas wyciągnięcie go z Londynu nie byłoby problemem. Flick zaakceptował już tę kandydaturę, uważając Argentyńczyka za odpowiedniego gracza dla jego zespołu.

