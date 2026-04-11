Wisła Kraków przekazała dobre wieści. Chodzi o kontuzjowanego napastnika

08:58, 11. kwietnia 2026
Jakub Fudali Źródło:  Gola.pl / Wisła Kraków

Wisła Kraków w mediach społecznościowych pokazała, że do lekkich treningów wrócił Jordi Sanchez. Kontuzjowany napastnik do gry gotowy będzie jednak za jakiś czas.

Piłkarze Wisły Kraków
Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Jordi Sanchez już uczestniczy w treningu

Wisła Kraków w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Biała Gwiazda pewnie zmierza po awans do PKO Ekstraklasy, a nawet po wygranie rozgrywek Betclic 1. ligi. Obecnie nie ma już wątpliwości, że to właśnie ten sezon. Niemniej z pewnością kibiców martwić mogą ostatnie mecze i przede wszystkim niedawne kontuzje dwóch bardzo ważnych graczy.

Chodzi oczywiście o Angela Rodado, który do końca sezonu nie będzie mógł już pomóc zespołowi, bowiem przejdzie operację barku. Jako pierwszy te informacje przekazał na naszych łamach Piotr Koźmiński. Z kolei drugi z napastników, Jordi Sanchez, także zmaga się z pewnymi problemami zdrowotnymi. Hiszpan doznał kontuzji 21 marca i ma pauzować przez przynajmniej cztery tygodnie.

Dobre wieści w jego sprawie przekazała teraz jednak Wisła Kraków. Klub w mediach społecznościowych opublikował krótki filmik, na którym widać, że Jordi Sanchez uczestniczy w zajęciach treningowych ekipy Mariusza Jopa. Są to delikatne zajęcia, gdzie napastnik głównie biega, ale to może być dobry prognostyk na przyszłość, że wszystko idzie pomyśli sztabu medycznego.

Jordi Sanchez w tym sezonie rozegrał dla Białej Gwiazdy sześć spotkań i zdobył jednego gola. Serwis „Transfermarkt” wycenia 31-latka na 250 tysięcy euro.

