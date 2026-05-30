Mbappe zagra w Premier League?! Padła nazwa klubu

Kylian Mbappe w przyszłości może rozważyć transfer do Premier League. Nie jest tajemnicą, że w młodości darzył dużą sympatią Liverpool. Julien Laurens w rozmowie z talkSport nie wykluczył, że Francuz opuści kiedyś Real Madryt i trafi do The Reds.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe może w przyszłości zamienić Real Madryt na Liverpool

Kylian Mbappe trafił do Realu Madryt latem 2024 roku na zasadzie wolnego transferu z Paris Saint-Germain. Jak dotąd nie był w stanie pomóc Królewskim sięgnąć po jakieś ważne trofeum. Jedyny triumf, jaki odnieśli wspólnie to zwycięstwo w Superpucharze UEFA. Zdecydowanie lepiej wygląda to pod względem indywidualnych sukcesów. Dwukrotnie był królem strzelców La Liga i raz Ligi Mistrzów.

Kontrakt jednego z najlepszych piłkarzy na świecie obowiązuje do czerwca 2029 roku. Oznacza to, że wygaśnie w momencie, gdy Mbappe będzie mieć 31 lat. Niewykluczone, że może pomyśleć wtedy o jeszcze jednej zmianie klubu i przeprowadzce do Premier League.

Julien Laurens ujawnił, że Mbappe wraz ze swoją mamą są kibicami Liverpoolu. W młodości piłkarz darzył ten klub ogromną sympatią, więc niewykluczone, że kiedyś będzie chciał zagrać w ich barwach na Anfield Road.

– Myślę, że Real Madryt zawsze był jego wymarzonym klubem, a poza tym ma tam długoterminowy kontrakt. Niedługo skończy 28 lat. Uważam, że może zostać tam jeszcze przez wiele lat, ale nie uważam, że jego odejście w pewnym momencie jest niemożliwe. Wiemy, że Liverpool to klub, który uwielbia jego mama. To była drużyna, którą oglądali najczęściej i którą naprawdę darzyli sympatią – mówił Julien Laurens w rozmowie z talkSport.