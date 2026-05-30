Polska – Ukraina: typy, kursy, zapowiedź (30.05.2026)

Polska - Ukraina: typy i kursy na mecz towarzyski, który odbędzie się we Wrocławiu. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Polska – Ukraina: typy bukmacherskie

W niedzielnym meczu towarzyskim organizowanym na stadionie we Wrocławiu reprezentacji Polski zagra z kadrą Ukrainy. Biało-Czerwoni to faworyt niedzielnej potyczki, chociaż przeciwnik ma swoje sportowe argumenty. Historia meczów bezpośrednich oraz atut własnego boiska przemawiają na korzyść zespołu dowodzonego przez Jana Urbana. Czy Polacy wrócą na zwycięską ścieżkę? Mój typ: remis.

Polska – Ukraina: ostatnie wyniki

Reprezentacja Polski za kadencji Jana Urbana rozegrała dotychczas osiem meczów. Ich bilans jest dla aktualnego selekcjonera bardzo korzystny, ponieważ składa się na niego pięć zwycięstw, dwa remisy 1:1 z Holandią oraz tylko jedna porażka. Kosztowała ona jednak Biało-Czerwonych brak awansu na tegoroczny mundial. W Sztokholmie lepsza okazała się Szwecja, która wygrała 3:2.

Szwecja to reprezentacja, która przysporzyła problemów również Ukrainie. To ona mogła być naszym rywalem w finale barażu, jednak na etapie półfinału przegrała z kadrą Trzech Koron 1:3. Po tej porażce Ukraina rozegrała towarzyski mecz z Albanią, którą udało jej się pokonać 1:0.

Polska – Ukraina: historia

Reprezentacje te grają ze sobą ostatnio wyłącznie towarzysko. Sześć lat temu w Chorzowie Polska wygrała 2:0 po trafieniu Krzysztofa Piątka i Jakuba Modera. Dwa razy więcej goli zobaczyli dwa lata temu kibice w Warszawie, gdzie Polska zwyciężyła 3:1. Gole dla naszej kadry strzelili Sebastian Walukiewicz, Piotr Zieliński i Taras Romanczuk. Ogólny bilans meczów bezpośrednich jest korzystny dla Polski, która wygrała pięć razy. Dwukrotnie nie wyłoniono triumfatora. W trzech spotkaniach lepsza okazała się Ukraina.

Polska – Ukraina: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Polskę, czego dowodzi kurs około 2.07. Współczynnik na remis to 3.40. Z kolei wygraną Ukrainy możesz zagrać po kursie 3.45.

Polska Remis Ukraina 2.07 3.40 3.45 2.07 3.40 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 maja 2026 21:07

Polska – Ukraina: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Polski

Remis

Wygrana Ukrainy Wygrana Polski

Remis

Wygrana Ukrainy 0 Votes

Polska – Ukraina: przewidywane składy

Polska: Grabara; Kiwior, Bednarek, Wiśniewski; Pyrka, Szymański, Zieliński, Zalewski; Świderski, Kamiński; Lewandowski

Ukraina: Trubin; Bondar, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Sudakov, Shaparenko; Tsygankov, Malinovskyi, Yarmolenko; Dovbyk

Polska – Ukraina: transmisja meczu

Mecz Polska – Ukraina odbędzie się w niedzielę (31 maja) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP1 oraz TVP Sport Ponadto spotkanie będzie można śledzić w aplikacji TVP Sport i stronie internetowej tvpsport.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.