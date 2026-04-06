Dramatyczne wieści w sprawie Rodado. Wisła traci najlepszego piłkarza! [NOWE INFORMACJE]

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Słodko-gorzki smak wygranej

Wisła Kraków po dramatycznym boju pokonała Górnika Łęczna 3:2, ale straciła Angela Rodado. Hiszpan uszkodził bark, który dokuczał mu od dłuższego czasu i właśnie ta kontuzja przyćmiła radość fanów „Białej Gwiazdy”.

Niedługo po meczu Bartosz Karcz z Gazety Krakowskiej poinformował, że Hiszpan udał się do szpitala i na pewno nie zagra w najbliższym meczu z Polonią Bytom.

Do nas docierają nwet bardziej dramatyczne wieści. Z naszych informacji wynika, że Angel Rodado już w tym sezonie nie zagra. Na potwierdzenie tego trzeba jeszcze poczekać, bo to wstępne diagnozy, ale w tym momencie to zdecydowanie najbardziej prawdopodobny scenariusz.

Wisła stawia na zdrowie Hiszpana

Z jednej strony można przeklinać los, ale z drugiej…. Ten bark i tak trzeba było naprawić. Skoro więc doszło już do kontuzji, to Wisła – jak słyszymy- zamierza postawić na zdrowie zawodnika i wręcz namawiać go na to, aby przeszedł operację i spokojnie wracał do zdrowia.

Wcześniej Rodado odsuwał zabieg, bo czuł się nieźle i chciał pomagać Wiśle. Wiele wskazuje jednak na to, że tym razem dojdzie do zabiegu, a zawodnik wróci do gry w przyszłym sezonie. Na szczęście dla wszystkich kibiców „Białej Gwiazdy” przewaga w tabeli jest na tyle solidna, że nawet bez Rodado powrót do Ekstraklasy powinien się udać.