Dramatyczne wieści w sprawie Rodado. Wisła traci najlepszego piłkarza! [NOWE INFORMACJE]

18:31, 6. kwietnia 2026
Piotr Koźmiński
Wisła Kraków wygrała z Górnikiem Łęczna, ale straciła swojego najlepszego piłkarza. Goal.pl ma najnowsze wieści w sprawie kontuzji Angela Rodado.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Słodko-gorzki smak wygranej

Wisła Kraków po dramatycznym boju pokonała Górnika Łęczna 3:2, ale straciła Angela Rodado. Hiszpan uszkodził bark, który dokuczał mu od dłuższego czasu i właśnie ta kontuzja przyćmiła radość fanów „Białej Gwiazdy”.

Niedługo po meczu Bartosz Karcz z Gazety Krakowskiej poinformował, że Hiszpan udał się do szpitala i na pewno nie zagra w najbliższym meczu z Polonią Bytom.

Do nas docierają nwet bardziej dramatyczne wieści. Z naszych informacji wynika, że Angel Rodado już w tym sezonie nie zagra. Na potwierdzenie tego trzeba jeszcze poczekać, bo to wstępne diagnozy, ale w tym momencie to zdecydowanie najbardziej prawdopodobny scenariusz.

Wisła stawia na zdrowie Hiszpana

Z jednej strony można przeklinać los, ale z drugiej…. Ten bark i tak trzeba było naprawić. Skoro więc doszło już do kontuzji, to Wisła – jak słyszymy- zamierza postawić na zdrowie zawodnika i wręcz namawiać go na to, aby przeszedł operację i spokojnie wracał do zdrowia.

Wcześniej Rodado odsuwał zabieg, bo czuł się nieźle i chciał pomagać Wiśle. Wiele wskazuje jednak na to, że tym razem dojdzie do zabiegu, a zawodnik wróci do gry w przyszłym sezonie. Na szczęście dla wszystkich kibiców „Białej Gwiazdy” przewaga w tabeli jest na tyle solidna, że nawet bez Rodado powrót do Ekstraklasy powinien się udać.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości