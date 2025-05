Media: Nowy inwestor w Wiśle Kraków? Znamy nazwisko!

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Jop i Jarosław Królewski

Amerykanin polskiego pochodzenia zainwestuje w Wisłę?

Wisła Kraków walczy o awans do Ekstraklasy. Zapewniła już sobie udział w barażach, a w ten weekend okaże się, z kim i gdzie będzie musiała się zmierzyć. Dla Białej Gwiazdy to trzeci sezon w pierwszoligowych rozgrywkach – od momentu spadku stara się powrócić do elity. Wiosną ekipa Mariusza Jopa prezentuje wysoki poziom i uchodzi za jednego z faworytów do tego, aby zwyciężyć w barażowej rywalizacji.

Po sezonie mogą rozstrzygnąć się także pewne kwestie właścicielskie. Jarosław Królewski kilka miesięcy temu ujawnił, że rozmawia z Wojciechem Kwietniem na temat przejęcia klubu. Okazuje się, że nie jest to jedyna opcja, gdyż Wisłą interesują się również inni ludzie. Z naszych informacji wynika, że pewien Amerykanin może w nią zainwestować nawet 5 milionów dolarów.

Nowe szczegóły ujawnia Mateusz Miga z redakcji TVP Sport. Tajemniczym Amerykaninem polskiego pochodzenia jest Thomas Kokosinski, który w Stanach Zjednoczonych prowadzi firmę inżynierską. Od jakiegoś czasu śledzi mecze Wisły Kraków z wysokości trybun. W przypadku jego angażu w klub nie chodziłoby oczywiście o pełne przejęcie, a jedynie zostanie nowym udziałowcem. Priorytetem Królewskiego w dalszym ciągu jest przekonanie Kwietnia.