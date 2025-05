BREAKING NEWS! Niespodziewane zmiany w Wiśle? Pojawił się nowy chętny do inwestycji!

Wisła Kraków walczy o awans do Ekstraklasy, ale dużo dzieje się nie tylko na boisku. Od dawna mówi się, że w klub może zainwestować Wojciech Kwiecień, ale z ustaleń goal.pl wynika, że jest też inny chętny do inwestycji!

Kacper Pacocha / PressFocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Co dalej z Wisłą?

Wisła Kraków zapewniła sobie udział w barażach o Ekstraklasę i być może zrealizuje wymarzony od kilku lat cel – powrót do Ekstraklasy. Jak się jednak okazuje, dzieje się nie tylko na murawie, ale w zaciszach gabinetów. Od dłuższego czasu pojawiają się nieoficjalne informacje o tym, że w klub może zainwestować Wojciech Kwiecień, od lat sympatyk Wisły, ale od kilku lat sponsorujący Wieczystą.

Z informacji goal.pl wynika jednak, że w życie może wejść też inny plan. Otóż jak się dowiedzieliśmy jest i inny chętny do inwestycji w Wisłę! To Amerykanin polskiego pochodzenia, ale nie chodzi o Phila Platka, który posiada kilka europejskich klubów.

5 milionów dolarów w grze

Chodzi o inną osobę. Z naszych ustaleń wynika, że Amerykanin jest gotowy zainwestować w Wisłę 5 milionów dolarów! Ba doszły nas słuchy, że podpisano już nawet umowę wstępną. Czy to zamyka drogę dla Kwietnia? Absolutnie nie. Wejście Kwietnia do klubu wciąż jest dla Wisły priorytetem, a na Reymonta ma otwartą nie drogę, a autostradę. Dlatego właśnie Jarosław Królewski czeka z decyzjami do końca sezonu.



Umowa z Amerykaninem nie jest ekskluzywna, czyli absolutnie nie wyklucza negocjacji z innymi podmiotami.