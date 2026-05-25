Colley opuszcza Wisłę. Szwedzki obrońca obierze zaskakujący kierunek! [NASZ NEWS]

13:20, 25. maja 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Wisła Kraków efektowną fetą spuentowała bardzo udany sezon. Teraz czas na zmiany w kadrze. Jednym z tych, który odejdzie z klubu jest Joseph Colley. Z naszych informacji wynika, że szwedzki obrońca obierze bardzo zaskakujący kierunek.

Joseph Colley
Obserwuj nas w
fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Joseph Colley

Wisła Kraków po czterech latach wraca do Ekstraklasy. O tym wiadomo już od kilku tygodni, natomiast w niedzielę zakończono sezon w Krakowie bardzo efektowną fetą. Obrazki mówiły same za siebie. A teraz czas na zmiany, bo wiadomo, że kadra „Białej Gwiazdy” w Ekstraklasie będzie wyglądała nieco inaczej.

Wisła ogłosiła już kilka przedłużeń, poinformowała też o odejściach niektórych graczy. Jednym z tych, którzy żegnają się z klubem jest Joseph Colley. Z naszych ustaleń wynika, że szwedzki obrońca obierze dość zaskakujący kierunek.

Z wieści, które do nas dotarły wynika, że Colley trafi do… KF Tirana. Albania to dość rzadki kierunek dla piłkarzy, którzy opuszczają polską ekstraklasę, ale tak ma być właśnie w przypadku Szweda. Sprawa ma być przesądzona. KF Tirana to szósty zespół ostatniego sezonu albańskiej ligi.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości