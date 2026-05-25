Colley opuszcza Wisłę. Szwedzki obrońca obierze zaskakujący kierunek! [NASZ NEWS]

Joseph Colley

Wisła Kraków po czterech latach wraca do Ekstraklasy. O tym wiadomo już od kilku tygodni, natomiast w niedzielę zakończono sezon w Krakowie bardzo efektowną fetą. Obrazki mówiły same za siebie. A teraz czas na zmiany, bo wiadomo, że kadra „Białej Gwiazdy” w Ekstraklasie będzie wyglądała nieco inaczej.

Wisła ogłosiła już kilka przedłużeń, poinformowała też o odejściach niektórych graczy. Jednym z tych, którzy żegnają się z klubem jest Joseph Colley. Z naszych ustaleń wynika, że szwedzki obrońca obierze dość zaskakujący kierunek.

Z wieści, które do nas dotarły wynika, że Colley trafi do… KF Tirana. Albania to dość rzadki kierunek dla piłkarzy, którzy opuszczają polską ekstraklasę, ale tak ma być właśnie w przypadku Szweda. Sprawa ma być przesądzona. KF Tirana to szósty zespół ostatniego sezonu albańskiej ligi.