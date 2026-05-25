PZPN zmienił zdanie. Świetne wieści dla Wieczystej Kraków

11:54, 25. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Wieczysta Kraków otrzymała licencję na grę w Ekstraklasie w sezonie 2026/2027. PZPN opublikował komunikat, w którym potwierdził zmianę decyzji Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych.

Wieczysta Kraków

Wieczysta Kraków wciąż walczy o awans do PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Kazimierza Moskala zakończyli rozgrywki ligowe na 3. miejscu, więc wywalczyli prawo gry w barażach. Od najwyższej klasy rozgrywkowej dzielą ich jedynie dwa mecze. W półfinale ich przeciwnikiem będzie Polonia Warszawa, która zajęła 6. miejsce w tabeli. Zwycięzca zagra w finale z ŁKS-em Łódź lub Chrobrym Głogów.

Do tej pory potencjalny awans do Ekstraklasy nie gwarantował Wieczystej uczestnictwa w rozgrywkach na najwyższym poziomie. PZPN nie przyznał im licencji na grę w elicie w sezonie 2026/2027. Klub odwołał się od decyzji, a w poniedziałek (25 maja) zapadła ostateczna decyzja. Po analizie odwołania Komisja Odwoławcza przyznała licencję Wieczystej Kraków na grę w Ekstraklasie.

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN, postanowiła przyznać klubowi Wieczysta Kraków licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/2027 z nadzorem prawnym oraz infrastrukturalnym na Stadionie Miejskim w Krakowie przy ul. Reymonta 20 – brzmi fragment komunikatu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Jeśli Wieczysta awansuje do Ekstraklasy, domowe mecze będzie rozgrywać na stadionie Wisły Kraków. Dodatkowo klub został objęty nadzorem prawnym oraz infrastrukturalnym.

Półfinał baraży o awans do Ekstraklasy odbędzie się w czwartek (28 maja). Wieczysta będzie gospodarzem starcia z Polonią. Ewentualny finał zaplanowano na niedzielę (31 maja).

