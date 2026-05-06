Raków naciska na transfer! Bije się o obrońcę z włoskimi klubami

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Raków Częstochowa rusza z ofertą za Nikolasa Panagiotou

Raków Częstochowa przeszedł ostatnio małe trzęsienie ziemi. Po porażce w finale Pucharu Polski z posadą trenera pożegnał się Łukasz Tomczyk. Dzień później ogłoszono, że tymczasowo do końca sezonu stery pierwszego zespołu przejmie Dawid Kroczek, były asystent Marka Papszuna. Gdy na boisku trwa walka o finisz na miejscach gwarantujących europejskie puchary, zarząd pracuje nad transferami.

Z informacji, jakie opublikował Rudy Galetti, wynika, że Raków złożył zapytanie o dostępność Nikolasa Panagiotou. To 25-letni środkowy obrońca Omonii Nikozja. Na swoim koncie ma również 22 występy w reprezentacji Cypru. Jego kontrakt wygasa za rok, więc nic dziwnego, że cieszy się dużym zainteresowaniem. Oprócz klubu spod Jasnej Góry interesują się nim także włoskie zespoły.

Pion sportowy Medalików po dokładnej analizie doszedł do wniosku, że chce pozyskać Panagiotou. Raków jest gotowy złożyć ofertę, ale jak dotąd nie ujawniono nawet potencjalnej kwoty, o jaką może chodzić. Aktualna wycena stopera to ok. 850 tysięcy euro.

Panagiotou gra w Omonii Nikozja od lipca 2019 roku. W tym sezonie wystąpił w 36 meczach, w których zdobył 3 gole i zanotował 3 asysty. Razem z klubem mógł świętować pierwszy od 2021 roku tytuł mistrza Cypru. Wcześniej był związany z Anorthosisem Famagusta.