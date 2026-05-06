Lewandowski w zawieszeniu. Gigant chce Polaka, ale musi czekać

09:58, 6. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  WP SportoweFakty

Robert Lewandowski jest mocno łączony z przejściem do Juventusu. Okazuje się jednak, że szanse Starej Damy na pozyskania Polaka znacząco spadły. "Bez perspektywy gry w Lidze Mistrzów temat upadnie" - mówi Mirko Nicolino w rozmowie z WP SportoweFakty.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Juventus musi czekać na awans do Ligi Mistrzów. Lewandowski w zawieszeniu

Robert Lewandowski zbliża się do końca kontaktu z FC Barceloną. Klub chce zatrzymać napastnika na jeszcze jeden sezon, ale warunki umowy oraz status w zespole nie podobają się piłkarzowi. Wobec tego 37-latek skłania się ku grze dla innego zespołu. Na ten moment faworytem do pozyskania reprezentanta Polski wydaje się Juventus. Turyńczycy napotkali jednak pewne komplikacje.

Ostatnia wpadka w lidze z Hellasem Werona (1:1) sprawiła, że sytuacja w tabeli Serie A stała się niezbyt korzystna. Juventus nie zapewnił sobie jeszcze awansu do Ligi Mistrzów. Brak gry w prestiżowych rozgrywkach jest kluczowy, jeśli chcą pozyskać Lewandowskiego. Jak zauważają włoscy dziennikarze, bez tego trudno będzie przekonać napastnika do podpisania kontraktu.

Moim zdaniem wtedy temat Lewandowskiego w Juve upadnie. Nie sądzę, by klub był go w stanie przekonać do przenosin do Turynu bez perspektywy gry w Lidze Mistrzów – powiedział Mirko Nicolino w rozmowie z WP SportoweFakty.

Wobec braku pewnego miejsca w Lidze Mistrzów klub jest zmuszony czekać. I liczyć tylko na to, że inne kluby tego nie wykorzystają. A przecież ciągle słychać o zainteresowaniu Lewandowskim, czy to z MLS, czy z Arabii Saudyjskiej – mówi Stefano Salandin.

Na ten moment po 35. kolejkach zajmują 4. miejsce z dorobkiem 65 punktów. Natomiast za nimi czai się Como (62) oraz Roma (64). Awans do Ligi Mistrzów wywalczy tylko TOP4 Serie A.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości