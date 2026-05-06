Lewandowski w zawieszeniu. Gigant chce Polaka, ale musi czekać

Robert Lewandowski jest mocno łączony z przejściem do Juventusu. Okazuje się jednak, że szanse Starej Damy na pozyskania Polaka znacząco spadły. "Bez perspektywy gry w Lidze Mistrzów temat upadnie" - mówi Mirko Nicolino w rozmowie z WP SportoweFakty.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Juventus musi czekać na awans do Ligi Mistrzów. Lewandowski w zawieszeniu

Robert Lewandowski zbliża się do końca kontaktu z FC Barceloną. Klub chce zatrzymać napastnika na jeszcze jeden sezon, ale warunki umowy oraz status w zespole nie podobają się piłkarzowi. Wobec tego 37-latek skłania się ku grze dla innego zespołu. Na ten moment faworytem do pozyskania reprezentanta Polski wydaje się Juventus. Turyńczycy napotkali jednak pewne komplikacje.

Ostatnia wpadka w lidze z Hellasem Werona (1:1) sprawiła, że sytuacja w tabeli Serie A stała się niezbyt korzystna. Juventus nie zapewnił sobie jeszcze awansu do Ligi Mistrzów. Brak gry w prestiżowych rozgrywkach jest kluczowy, jeśli chcą pozyskać Lewandowskiego. Jak zauważają włoscy dziennikarze, bez tego trudno będzie przekonać napastnika do podpisania kontraktu.

– Moim zdaniem wtedy temat Lewandowskiego w Juve upadnie. Nie sądzę, by klub był go w stanie przekonać do przenosin do Turynu bez perspektywy gry w Lidze Mistrzów – powiedział Mirko Nicolino w rozmowie z WP SportoweFakty.

– Wobec braku pewnego miejsca w Lidze Mistrzów klub jest zmuszony czekać. I liczyć tylko na to, że inne kluby tego nie wykorzystają. A przecież ciągle słychać o zainteresowaniu Lewandowskim, czy to z MLS, czy z Arabii Saudyjskiej – mówi Stefano Salandin.

Na ten moment po 35. kolejkach zajmują 4. miejsce z dorobkiem 65 punktów. Natomiast za nimi czai się Como (62) oraz Roma (64). Awans do Ligi Mistrzów wywalczy tylko TOP4 Serie A.