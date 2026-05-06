Bayern chce Kwaracchelię! Gigant nie odpuści transferu

09:16, 6. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  LaGazzetta.ge

Bayern Monachium kilka lat temu miał szanse, żeby pozsykać Chiwczę Kwaracchelię. Na przeszkodzie stanęły przepisy. Z informacji LaGazzetta.ge wynika, że teraz chcą ściągnąć młodszego brata gwiazdy PSG - Tornike Kwaracchelię.

Vincent Kompany
Obserwuj nas w
ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Tornike Kwaracchelia łączony z transferem do Bayernu Monachium

Bayern Monachium ma szanse zdobyć w tym sezonie potrójną koronę. Nie tak dawno przypieczętowali drugie z rzędu mistrzostwo Niemiec. Przed nimi jeszcze okazja na zdobycie dodatkowych dwóch trofeów. W finale krajowego pucharu zmierzą się z VfB Stuttgart. Z kolei w Lidze Mistrzów walczą o awans do finału. W półfinale muszą odrobić bramkę różnicy do Paris Saint-Germain.

W międzyczasie zarząd monachijskiego klubu pracuje nad transferami na nowy sezon. Pion sportowy myśli nie tylko o pierwszym zespole, ale również o drużynach młodzieżowych i przyszłości. Dlatego też ich uwagę przykuł Tornike Kwaracchelia.

Nazwisko nie jest przypadkowe. Kwaracchelia kojarzy się kibicom głównie z Chwiczą, czyli gwiazdą Paris Saint-Germain. Tutaj chodzi jednak o młodszego brata Gruzina, który rozpoczyna poważną karierę. Na co dzień jest związany z rodzimą ligą, gdzie gra w Dinamo Tibilisi. Ostatnio został włączony do pierwszego zespołu, ale na ten moment tylko pod kątem codziennych treningów.

Tornike był w Monachium, gdzie na zaproszenie Bayernu odwiedził klub, a także otrzymał plan projektu, jaki Bawarczycy mają na jego karierę. Miało to na celu pomóc w pokonaniu konkurencji, ponieważ zainteresowanie 16-latkiem stale rośnie. Podobnie jak starszy brat, Tornike gra na pozycji skrzydłowego. Na swoim koncie ma także występy w młodzieżowych reprezentacjach Gruzji.

Co ciekawe, w przyszłości w podobnym wieku do Bayernu mógł trafić Chwicza. Na przeszkodzie stanęły wtedy przepisy. Starszy z braci Kwaracchelia miał wtedy 17 lat, a FIFA nie pozwalała na transfery nieletnich graczy spoza Unii Europejskiej.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości