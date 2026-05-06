Bayern chce Kwaracchelię! Gigant nie odpuści transferu

Bayern Monachium kilka lat temu miał szanse, żeby pozsykać Chiwczę Kwaracchelię. Na przeszkodzie stanęły przepisy. Z informacji LaGazzetta.ge wynika, że teraz chcą ściągnąć młodszego brata gwiazdy PSG - Tornike Kwaracchelię.

Bayern Monachium ma szanse zdobyć w tym sezonie potrójną koronę. Nie tak dawno przypieczętowali drugie z rzędu mistrzostwo Niemiec. Przed nimi jeszcze okazja na zdobycie dodatkowych dwóch trofeów. W finale krajowego pucharu zmierzą się z VfB Stuttgart. Z kolei w Lidze Mistrzów walczą o awans do finału. W półfinale muszą odrobić bramkę różnicy do Paris Saint-Germain.

W międzyczasie zarząd monachijskiego klubu pracuje nad transferami na nowy sezon. Pion sportowy myśli nie tylko o pierwszym zespole, ale również o drużynach młodzieżowych i przyszłości. Dlatego też ich uwagę przykuł Tornike Kwaracchelia.

Nazwisko nie jest przypadkowe. Kwaracchelia kojarzy się kibicom głównie z Chwiczą, czyli gwiazdą Paris Saint-Germain. Tutaj chodzi jednak o młodszego brata Gruzina, który rozpoczyna poważną karierę. Na co dzień jest związany z rodzimą ligą, gdzie gra w Dinamo Tibilisi. Ostatnio został włączony do pierwszego zespołu, ale na ten moment tylko pod kątem codziennych treningów.

Tornike był w Monachium, gdzie na zaproszenie Bayernu odwiedził klub, a także otrzymał plan projektu, jaki Bawarczycy mają na jego karierę. Miało to na celu pomóc w pokonaniu konkurencji, ponieważ zainteresowanie 16-latkiem stale rośnie. Podobnie jak starszy brat, Tornike gra na pozycji skrzydłowego. Na swoim koncie ma także występy w młodzieżowych reprezentacjach Gruzji.

Co ciekawe, w przyszłości w podobnym wieku do Bayernu mógł trafić Chwicza. Na przeszkodzie stanęły wtedy przepisy. Starszy z braci Kwaracchelia miał wtedy 17 lat, a FIFA nie pozwalała na transfery nieletnich graczy spoza Unii Europejskiej.