Tomasz Kafarski rozpoczął nowy etap. Poprowadzi klub z Betclic 1. Ligi

22:34, 10. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Tomasz Kafarski został nowym trenerem Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Doświadczony szkoleniowiec podpisał kontrakt z klubem z Betclic 1. Ligi do końca sezonu 2026/2027.

Betclic 1. Liga
Obserwuj nas w
fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Betclic 1. Liga

Pogoń ogłosiła ważną decyzję. Przed klubem kolejny etap rozwoju

Tomasz Kafarski oficjalnie obejmie funkcję pierwszego trenera Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Informację o zatrudnieniu 51-letniego szkoleniowca przekazała oficjalna strona internetowa klubu z zaplecza PKO BP Ekstraklasy. Umowa została podpisana do końca sezonu 2026/2027 i zawiera opcję przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy.

Nowy trener Pogoni posiada licencję UEFA Pro i należy do grona najbardziej doświadczonych szkoleniowców pracujących na szczeblu centralnym. W swojej karierze prowadził zespoły występujące w Ekstraklasie, I lidze oraz II lidze, budując renomę specjalisty stawiającego na organizację gry i dyscyplinę taktyczną.

Tymczasem największą rozpoznawalność Kafarski zdobył podczas pracy w Lechii Gdańsk. To właśnie w szeregach Biało-zielonych przez ponad dwa lata zaliczył łącznie 93 mecze na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W kolejnych latach pracował również w Cracovii, Flocie Świnoujście, Olimpii Grudziądz, Bytovii Bytów, Górniku Łęczna, Sandecji Nowy Sącz oraz Chojniczance Chojnice.

Jak przekazała oficjalna strona klubu z Grodziska Mazowieckiego, sam trener nie ukrywa zadowolenia z rozpoczęcia nowego etapu kariery. Kafarski podkreślił, że klub wykonał w ostatnich latach duży krok naprzód, a jego celem będzie odpowiednie przygotowanie zespołu do rywalizacji w Betclic 1 Lidze.

Władze Pogoni liczą, że doświadczenie nowego szkoleniowca pomoże drużynie umocnić swoją pozycję w Betclic 1. Lidze. Kafarski ma też skutecznie realizować sportowe ambicje w nadchodzących sezonach.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości