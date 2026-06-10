Tomasz Kafarski rozpoczął nowy etap. Poprowadzi klub z Betclic 1. Ligi

Tomasz Kafarski został nowym trenerem Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Doświadczony szkoleniowiec podpisał kontrakt z klubem z Betclic 1. Ligi do końca sezonu 2026/2027.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Betclic 1. Liga

Pogoń ogłosiła ważną decyzję. Przed klubem kolejny etap rozwoju

Tomasz Kafarski oficjalnie obejmie funkcję pierwszego trenera Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Informację o zatrudnieniu 51-letniego szkoleniowca przekazała oficjalna strona internetowa klubu z zaplecza PKO BP Ekstraklasy. Umowa została podpisana do końca sezonu 2026/2027 i zawiera opcję przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy.

Nowy trener Pogoni posiada licencję UEFA Pro i należy do grona najbardziej doświadczonych szkoleniowców pracujących na szczeblu centralnym. W swojej karierze prowadził zespoły występujące w Ekstraklasie, I lidze oraz II lidze, budując renomę specjalisty stawiającego na organizację gry i dyscyplinę taktyczną.

Tymczasem największą rozpoznawalność Kafarski zdobył podczas pracy w Lechii Gdańsk. To właśnie w szeregach Biało-zielonych przez ponad dwa lata zaliczył łącznie 93 mecze na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W kolejnych latach pracował również w Cracovii, Flocie Świnoujście, Olimpii Grudziądz, Bytovii Bytów, Górniku Łęczna, Sandecji Nowy Sącz oraz Chojniczance Chojnice.

Tomasz Kafarski nowym trenerem Pogoni Grodzisk Mazowiecki!



Doświadczony szkoleniowiec z licencją UEFA Pro poprowadzi nasz zespół w sezonie 2026/2027 @_1liga_. Kontrakt obowiązuje przez rok z opcją przedłużenia.



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Jak przekazała oficjalna strona klubu z Grodziska Mazowieckiego, sam trener nie ukrywa zadowolenia z rozpoczęcia nowego etapu kariery. Kafarski podkreślił, że klub wykonał w ostatnich latach duży krok naprzód, a jego celem będzie odpowiednie przygotowanie zespołu do rywalizacji w Betclic 1 Lidze.

Władze Pogoni liczą, że doświadczenie nowego szkoleniowca pomoże drużynie umocnić swoją pozycję w Betclic 1. Lidze. Kafarski ma też skutecznie realizować sportowe ambicje w nadchodzących sezonach.