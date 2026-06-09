Warta Poznań awansowała do 1. ligi i teraz ogłosiła ws. trenera

Ruslan Taran/ Alamy Na zdjęciu: Warta Poznań

Warta poinformowało o nowym kontrakcie szkoleniowca

Warta Poznań ma za sobą bardzo dobry sezon. Zieloni awansowali do Betclic 1. ligi po sezonie przerwy. Wielu wydawało się, że przed tym zespołem kolejna trudna kampania, a tymczasem podopieczni Macieja Tokarczyka zaskoczyli. Przypomnijmy, Warta zaliczyła dwa spadki z rzędu i na trzecim poziomie rozgrywkowym przystępowali do ligi z jednym z najmniejszych budżetów.

To jednak właśnie w tych skromnych warunkach udało się wywalczyć piłkarski awans. Warta przez cały sezon, a już szczególnie od kilku miesięcy po starcie, prezentowała wysoki poziom, który pozwalał im się utrzymywać stale w czołówce Betclic 2. ligi. Dlatego też w ostatniej kolejce mogli się oni cieszyć bezpośrednim awansem, choć sytuacja wyjaśniła się dopiero w doliczonym czasie gry.

Nie może więc dziwić, że architekt tych sukcesów, Maciej Tokarczyk, pozostanie w klubie na kolejny sezon. Jak poinformował klub z Poznania, doszło do przedłużenia kontraktu ze szkoleniowcem do końca sezonu 2027/2028. Pochodzący z Bielska-Białej trener w przeszłości prowadził Wisłę Puławy.

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