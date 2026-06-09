Ruch ogłosił głośny transfer. Prosto z PKO Ekstraklasy

Ruch Chorzów w mediach społecznościowych poinformował, że nowym piłkarzem zespołu został Michał Chrapek, który ostatnio związany był z Piastem Gliwice.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Ruchu Chorzów

Michał Chrapek nowym pomocnikiem Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów w zakończonym sezonie Betclic 1. ligi walczył o powrót do PKO Ekstraklasy. Finalnie jednak Niebiescy, choć byli na uprzywilejowanej pozycji, nie zdołali zakwalifikować się nawet do strefy barażowej; przegrali bowiem ze Zniczem Pruszków. Dlatego też nowe rozgrywki znów rozpoczną na zapleczu elity. Tym razem jednak wymówek najpewniej nie będzie, dlatego też rozpoczęła się transferowa ofensywa.

Klub z Górnego Śląska poinformował właśnie, że nowym piłkarzem zespołu Waldemara Fornalika został Michał Chrapek. Dobrze znany z występów na poziomie PKO Ekstraklasy pomocnik podpisał kontrakt do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. To spory ruch, bowiem ostatnie lata ten 34-letni zawodnik spędził w barwach Piasta Gliwice, gdzie był ważną postacią zespołu. Wcześniej Chrapka łączono m.in. z dołączeniem do Wisły Kraków, w której lata temu zaczynał piłkarską karierę.

W minionym sezonie Michał Chrapek rozegrał sumie 29 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował trzy asysty. Na poziomie PKO Ekstraklasy pomocnik rozegrał 360 spotkań i zdobył 36 goli oraz zanotował 43 asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 150 tysięcy euro.

Zobacz także: Pululu obierze kontrowersyjny kierunek?! Poważne zainteresowanie