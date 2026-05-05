Piłkarz Cracovii na radarze klubu z Serie A. Odejdzie latem?!

18:54, 5. maja 2026
Jakub Fudali
Oskar Wójcik znalazł się na celowniku włoskiej Bolonii. Klub jest zainteresowany jego sprowadzeniem latem, o czym donosi serwis "Tuttobolognaweb".

Oskar Wójcik na celowniku Bolonii

Cracovia w tym sezonie zawodzi. Nie da się ukryć, że Pasy szczególnie w ostatnich miesiącach i tygodniach są zdecydowanie w zbyt słabej formie, aniżeli oczekują kibice. To może dziwić, bowiem jeszcze w pierwszej części sezonu radzili sobie oni bardzo dobrze, na tyle, że zaczęto zastanawiać się na temat potencjalnego gry w pucharach. Niestety nic z tego, a w końcówce sezonu pewne nie jest nawet utrzymanie.

Niemniej z pewnością latem w klubie dziać będzie się sporo jeśli chodzi o ruchy transferowe. Mowa jednak nie tylko o pozyskiwaniu nowych graczy, ale i odejściach. Jakiś czas temu Piotr Koźmiński na naszych łamach donosił o licznym zainteresowaniu Oskarem Wójcikiem ze strony zagranicznych klubów. Teraz z kolei „Tuttobolognaweb” informuje, że gracz Cracovii znalazł się na celowniku Bolonii. Klub ma być gotowy na letni transfer Polaka.

Oskar Wójcik w tym sezonie rozegrał w sumie 30 spotkań, jest w nich co prawda bez gola oraz asysty, ale wkład do gry drużyny jest bezapelacyjny. Łącznie na poziomie PKO Ekstraklasy ten 22-letni stoper z Tarnowa wystąpił 29 razy. Wcześniej występował w w trzecioligowym GKS-ie Bełchatów. Serwis „Transfermarkt” obecnie wycenia go na trzy miliony euro, a związany z Pasami umową jest do końca czerwca 2029 roku.

