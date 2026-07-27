Roma pozbędzie się niewypału. Dowbyk zostanie wypożyczony

21:25, 27. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Nicolo Schira

AS Roma lada moment rozstanie się z Artemem Dowbykiem. Ukraiński napastnik trafi na wypożyczenie do Bologni. Giallorossi pokryją znaczną część wynagrodzenia zawodnika - donosi Nicolo Schira.

Artem Dowbyk
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Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Artem Dowbyk

Artem Dowbyk zostanie zawodnikiem Bologni

Artem Dowbyk nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań po transferze do AS Romy. Ukraiński napastnik w ostatnich tygodniach był łączony z opuszczeniem Stadio Olimpico, a wszystko wskazuje na to, że wkrótce zmieni otoczenie. Giallorossi zdecydowali się na wypożyczenie 29-latka, aby mógł regularnie występować.

Jak poinformował Nicolo Schira, Artem Dowbyk przeniesie się do Bologni na zasadzie wypożyczenia. Transfer jest już przesądzony i wkrótce powinien zostać oficjalnie potwierdzony przez oba kluby. Co ciekawe, AS Roma zgodziła się pokrywać znaczną część pensji reprezentanta Ukrainy, która wynosi około 3,5 miliona euro rocznie.

Dla Bologni będzie to okazja do wzmocnienia ofensywy przed nowym sezonem bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów utrzymania zawodnika. Z kolei w Rzymie liczą, że udane występy Artema Dowbyka pozwolą odbudować jego wartość rynkową i ułatwią podjęcie decyzji dotyczącej jego przyszłości po zakończeniu okresu wypożyczenia.

Artem Dowbyk dotychczas rozegrał w koszulce AS Romy 63 spotkania. Udało mu się zgromadzić na koncie 20 trafień, a także zaliczył sześć asyst.

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