Kolejny rywal Wisły Kraków podjął zaskakującą decyzję. Jest komunikat

Wisła Kraków znów zagra na Synerise Arenie Kraków bez kibiców drużyny przeciwnej. Mecz z Wisłą Płock będzie spotkaniem, w którego trakcie sektor gości będzie pusty.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Znów dzieje się to samo. Wisła Kraków wydała oficjalny komunikat

Wisła Kraków ma już za sobą udany powrót do PKO BP Ekstraklasy. Z kolei w trzeciej kolejce przed własną publicznością zmierzy się z Wisłą Płock. Chociaż zapowiada się interesujące widowisko na boisku, na trybunach zabraknie jednej z grup, które zwykle dodają takim spotkaniom dodatkowych emocji. O sprawie poinformowało biuro prasowe beniaminka rozgrywek. W opublikowanym komunikacie klub z Krakowa przekazał, że kibice gości nie pojawią się na trybunach stadionu im. Henryka Reymana. Powodem jest brak zamówienia biletów przez płocki klub.

„W związku z brakiem złożenia zamówienia na bilety przez Wisłę Płock mecz Wisła Kraków – Wisła Płock odbędzie się bez udziału kibiców drużyny przyjezdnej. Tym samym do wolnej sprzedaży zostały włączone sektory G3, G4 i G5” – brzmi komunikat opublikowany przez biuro prasowe krakowskiej ekipy.

Co ciekawe, jeszcze podczas inauguracji sezonu PKO BP Ekstraklasy na Synerise Arenie Kraków sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Na trybunach stadionu przy ulicy Reymonta obecni byli kibice GieKSy Katowice, którzy wspierali swój zespół z sektora gości. Przy okazji potyczki Krakowian z Nafciarzami, cały stadion ma wypełnić się sympatykami Białej Gwiazdy.

Dla kibiców 13-krotnych mistrzów Polski to o tyle dobra wiadomość, że pod względem dostępności wejściówek, będzie większa szansa na zakup biletu. Zwolnione sektory zwiększają pulę wejściówek na mecz w tramach trzeciej serii gier.