Wisła Kraków złożyła ofertę za bramkarza. Chce go także inny klub Ekstraklasy

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła i GKS chcą bramkarza Pogoni Szczecin

Wisła Kraków ma za sobą kapitalny sezon w Betclic 1. lidze, po którym zespołowi Mariusza Jopa udało się wrócić do PKO Ekstraklasy po czterech latach przerwy. Ten sukces ma jednak także wielkie zobowiązanie, pod Wawelem bowiem nikt nie myśli tylko o grze o utrzymanie. Wszyscy oczekują, walki o coś więcej. A do tego potrzebne są wzmocnienia.

Choć w ostatnim czasie pojawiło się wiele informacji, to do Białej Gwiazdy dołączyć może nowy obrońca. Więcej informacji na ten temat przekazał na naszych łamach Piotr Koźmiński. Okazuje się jednak, że beniaminek poluje także na wzmocnienie pozycji bramkarza. Według informacji przekazanych przez serwis „wszczecinie.pl”, Wisła Kraków złożyła już ofertę za Axela Holewińskiego z Pogoni Szczecin. Podobnie uczynił jednak także GKS Katowice.

Co więcej, jak poinformowano zainteresowanie bramkarzem wyraża także Lechia Gdańsk oraz Arka Gdynia. Problem w tym, że kością niezgody pozostaje kwestia kwoty odstępnego. Zarówno Wisła, jak i GieKSa zaproponowały „zapłacenie kwoty odstępnego oraz zapisanie w umowie przekazania części zysków z następnego transferu”.

Axel Holewinski w ostatnio wypożyczony był do Polonii Bytom, dla której zagrał łącznie 51 spotkań i zanotował 22 czyste konta. W Pogoni Szczecin nie ma szans na grę, gdyż klub przez względy kontraktowe uniemożliwia mu rozwój.

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