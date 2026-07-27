Złote wejście zmiennika! Zagłębie Lubin zgarnia komplet punktów [WIDEO]

20:59, 27. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl / Canal+ Sport

Zagłębie Lubin i Piast Gliwice zamykali 1. kolejkę w nowym sezonie PKO Ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się triumfem Miedziowych 2:0, a do siatki trafiali Jakub Sypek i Marcel Reguła.

Leszek Ojrzyński
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Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Zagłębie Lubin pokonuje Piasta Gliwice!

W poniedziałek została zamknięta 1. kolejka nowego sezonu rozgrywek PKO Ekstraklasy. Tego dnia zobaczyliśmy mecz, w którym Zagłębie Lubin mierzyło się przed własną publicznością z Piastem Gliwice. Oba zespoły mają za sobą niezwykle pracowite lato, a teraz udanie zamierzały rozpocząć kampanię. Zarówno jedni, jak i drudzy liczyli na komplet punktów.

W pierwszej odsłonie działo się mało. Groźnych i ciekawych akcji było jak na lekarstwo, więc fani zgromadzeni na stadionie i przed odbiornikami mieli prawo być zniesmaczeni. Minimalną przewagę miał Piast Gliwice, ale z ich ofensywnych zapędów niewiele wynikało. Drużyny schodziły zatem na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

Po przerwie też nie oglądaliśmy piorunującego tempa. Jednak w 72. minucie udany zryw zaliczyło Zagłębie Lubin. Mateusz Grzybek odnalazł w polu karnym niepilnowanego Jakuba Sypka. Zawodnik, który zaczynał mecz na ławce rezerwowych, z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do bramki.

Piast Gliwice próbował jeszcze odpowiedzieć. Podopieczni Daniela Myśliwca tego dnia byli jednak bardzo ospali. Zagłębie Lubin w samej końcówce podwyższyli wynik meczu. Na listę strzelców wpisał się Marcel Reguła, a asystę zaliczył mu Jakub Sypek.

Zagłębie Lubin w następnym meczu zagra na wyjeździe z Legią Warszawa. Piast Gliwice natomiast podejmie Wisłę Kraków.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice 2:0

Sypek (72′), Reguła (86′)

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