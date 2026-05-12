Flick dostał pytanie o Lewandowskiego. Co za słowa o Polaku

Robert Lewandowski nie przedłużył jeszcze kontraktu z FC Barceloną. Na konferencji prasowej Hansi Flick dostał pytanie o polskiego piłkarza. Nie ujawnił zbyt wiele, ale wypowiedział się o nim w pięknych słowach.

Flick wystawił laurkę Lewandowskiemu

Robert Lewandowski kończy czwarty sezon w FC Barcelonie. Niewykluczone, że są to jego ostatnie tygodnie w Dumie Katalonii. Kontrakt, który wygasa w czerwcu, nie został jeszcze przedłużony. Na ten moment nic nie wskazuje na to, żeby został w klubie. Z drugiej strony 37-latek cieszy się dużym zainteresowaniem. Chętnych na ściągnięcie Polaka ciągle przybywa, a do tego grona dołączyło FC Porto.

Przyszłości napastnika Barcelony nie chciał ujawnić Hansi Flick. Szkoleniowiec dostał o to pytanie na konferencji prasowej. Dziennikarze zamiast odpowiedzi na pytanie usłyszeli jednak pochwały pod adresem Lewandowskiego.

– Z Robertem zdobyłem wszystkie możliwe trofea klubowe. Jestem bardzo dumny, że mogę być trenerem tak niesamowitego piłkarza. Zobaczymy, co się stanie – powiedział Hansi Flick na konferencji prasowej.

Lewandowski podczas pobytu w Barcelonie wygrał trzy mistrzostwa Hiszpanii. Do tego dołożył triumf w Pucharze Króla oraz dwa zwycięstwa w Superpucharze Hiszpanii. W sezonie 2022/2023 był również królem strzelców La Liga. Łącznie rozegrał 190 meczów, w których zdobył 119 goli i zanotował 24 asysty.

Co ciekawe, nie tylko Lewandowski może opuścić Barcelonę. Pod znakiem zapytania stoi także przyszłość dwóch wypożyczonych zawodników. Joao Cancelo i Marcus Rashford również czekają na decyzję dot. przyszłego sezonu w Blaugranie.