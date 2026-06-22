Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Dominik Biniek

Oficjalnie: Dominik Biniek na dłużej w Termalice Bruk-Bet Nieciecza

Termalica Bruk-Bet Nieciecza ma za sobą nieudany sezon, który zakończył się spadkiem z PKO Ekstraklasy. Klub rozpoczął już budowę składu na rozgrywki Betclic 1. Ligi. W poniedziałek natomiast popularne Słonie pochwaliły się zatrzymaniem zawodnika. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przedłużenie kontraktu z Dominikiem Bińkiem.

Jak możemy przeczytać w komunikacie, Termalica Bruk-Bet Nieciecza skorzystała z zapisu w umowie. Kontrakt pomocnika został bowiem automatycznie przedłużony do 30 czerwca 2027 roku. Zatem w najbliższym sezonie będziemy mogli oglądać 21-latka na poziomie Betclic 1. Ligi. Wychowanek Blackburn Rovers jest zawodnikiem słoni od stycznia 2025 roku.

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Dotychczas Dominik Biniek jeszcze nie miał okazji w pełni pokazać swojego potencjału. W zeszłym sezonie pomocnik pojawiał się sporadycznie na boiskach PKO Ekstraklasy. Teraz z pewnością 21-latek będzie otrzymywał więcej szans. Władze klubu obdarzyły wychowanka angielskiego Blackburn Rovers sporym zaufaniem.

Dominik Biniek w zeszłym sezonie rozegrał 10 spotkań w koszulce Termaliki Bruk-Bet Nieciecza. Pomocnik spędził na placu gry łącznie 177 minut i nie miał udziału przy strzelonym golu.