Mourinho nie widzi go w składzie Realu. Gigant wchodzi do gry

Jose Mourinho nie widzi Eduaro Camavingi w składzie Realu Madryt na nowy sezon i ten fakt chce wykorzystać Manchester United, który jest zainteresowany sprowadzeniem Francuza. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "The Athletic".

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Manchester United wchodzi do gry o Camavingę

Real Madryt jest już na ostatnim etapie przygotowań do nowego sezonu hiszpańskiej La Liga. Wkrótce Królewscy rozegrają swój pierwszy mecz o punkty w tej kampanii. Cel jest rzecz jasna jeden – mistrzostwo kraju i przerwanie doskonałej passy FC Barcelony. Jose Mourinho dostał tego lata wiele nowych zawodników, którzy po prostu muszą odpalić w zespole Los Blancos.

Nikt nie ma jednak wątpliwości, że nowe twarze to także problem. Problem dla tych, którzy do tej pory byli już w klubie. Jednym z takich zawodników jest Eduaro Camavinga, który łączony jest od dłuższego czasu z odejściem z klubu. Według informacji, które przekazał serwis „The Athletic”, Jose Mourinho nie widzi Francuza w składzie Realu na nowy sezon. To chce wykorzystać Manchester United, który planuje złożenie oferty za pomocnika.

Eduardo Camavinga w minionych rozgrywkach rozegrał w sumie 43 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Łącznie na jego koncie jest ponad 220 spotkań w zespole Los Blancos. W tym czasie sześciokrotnie wpisywał się na listę strzelców. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-letniego pomocnika na 50 milionów euro.

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