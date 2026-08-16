Wielki transfer na horyzoncie. Rodri jest w stałym kontakcie z Barceloną

Rodri coraz mocniej naciska na transfer z Manchesteru City do FC Barcelony. Hiszpan pozostaje w stałym kontakcie z zawodnikami Blaugrany, a negocjacje nabierają tempa.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri naciska na transfer. Manchester City może mieć problem

Rodri nie ukrywa, że chce tego lata przenieść się do FC Barcelony. Pomocnik Manchesteru City ma być coraz bardziej zaangażowany w starania o zmianę klubu, a jego relacje z zawodnikami Blaugrany tylko wzmacniają przekonanie, że transfer jest realnym scenariuszem.

Jak informuje „Diario Sport”, Hiszpan pozostaje niemal codziennie w kontakcie z kilkoma piłkarzami Barcelony. Chodzi przede wszystkim o zawodników, których zna z reprezentacji Hiszpanii. Rodri miał jasno zakomunikować swoje pragnienie dołączenia do zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka.

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Barca również robi wszystko, aby przekonać Manchester City. Katalończycy złożyli już trzecią ofertę za pomocnika, ale jak podał RMC Sport znów bez pozytywnego zakończenia. Tym samym można przypuszczać, że negocjacje między stronami będą trwać nadal.

Kluczową rolę mogą odgrywać również kontakty Rodríego w szatni Barcelony. Pomocnik utrzymuje bliskie relacje między innymi z Erikiem Garcią, Danim Olmo, Pau Cubarsim, Lamine’em Yamalem, Gavim oraz Pedrim. Znajomości z reprezentacji sprawiają, że przeprowadzka do Katalonii byłaby dla niego sportowo i prywatnie naturalnym kierunkiem.

Ekipa z Camp Nou widzi w Rodrím zawodnika, który może stać się jednym z fundamentów środka pola na kolejne lata. Hiszpan z kolei ma być zdecydowany na przeprowadzkę i naciskać na doprowadzenie operacji do końca.