Borussia Dortmund dopina transfer. Gwiazda PAOK-u już w drodze do Niemiec

Transfer coraz bliżej. Borussia Dortmund porozumiała się z zawodnikiem
Borussia Dortmund znalazła rozwiązanie po fiasku rozmów w sprawie Saida El Maly’ego. Nowym celem klubu został Giannis Konstantelias, który jest już bardzo blisko przeprowadzki do Bundesligi. Jak informuje Patrick Berger ze Sky Sport Germany, 23-letni Grek osiągnął ustne porozumienie z BVB.
Na tym jednak negocjacje się nie kończą. Borussia Dortmund nadal musi dogadać się z PAOK-iem w sprawie kwoty transferu. Rozmowy dotyczą pakietu opiewającego na mniej więcej 25-30 milionów euro, a dodatkowo w umowie może znaleźć się klauzula dotycząca procentu od przyszłej sprzedaży zawodnika.
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Konstantelias nie czeka jednak bezczynnie na rozwój sytuacji. Według informacji źródła piłkarz udał się już w podróż do Niemiec. Niewykluczone, że część jego badań medycznych zostanie przeprowadzona jeszcze dzisiaj.
Ogólnie dla Borussii to ważny ruch po odejściu Karima Adeyemiego do Barcelony. Niemiecki klub potrzebował dodatkowej opcji w ofensywie, a profil Konstanteliasa szczególnie dobrze wpisuje się w jego potrzeby. Grecki reprezentant może występować zarówno jako skrzydłowy, jak i zawodnik operujący bliżej środka pola.
23-latek był już wcześniej obserwowany przez europejskie kluby, a teraz może wykonać najważniejszy krok w swojej karierze. Niemiecka ekipa traktuje go jako plan B po nieudanej próbie sprowadzenia El Maly’ego, ale wszystko wskazuje na to, że alternatywny wariant może zakończyć się powodzeniem.