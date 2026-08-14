Lechia Gdańsk z transferową ofensywą. Potwierdzono kolejny transfer

Lechia Gdańsk potwierdziła, że nowym zawodnikiem ich zespołu został Kevin Dodaj. Skrzydłowy został wypożyczony z CSKA Sofia do 30 czerwca 2027 roku, a umowa zawiera opcję wykupu zawodnika

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Paolo Urfer

Lechia ogłosiła kolejne wzmocnienie

Lechia Gdańsk nie może zaliczyć pierwszych tygodni sezonu do udanych. Po trzech spotkaniach Betclic 1. ligi mają oni na koncie zaledwie jeden punkt, wywalczony w starciu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Taki dorobek nie powinien jednak szczególnie dziwić, biorąc pod uwagę skalę zmian, do jakich doszło w klubie podczas letniej przerwy.

Gdański zespół przeszedł tego lata gruntowną przebudowę. Zmiany objęły nie tylko zawodników, ale również sztab szkoleniowy, a znalezienie nowego trenera zajęło klubowi sporo czasu. Na początku sezonu Lechia więc dopiero buduje się na nowo, choć ostatnio doszło do sporego przyśpieszenia. Kibice otrzymali tego kolejny efekt, bowiem nowym graczem zespołu został Kevin Dodaj. Skrzydłowy został wypożyczony z CSKA Sofia do 30 czerwca 2027 roku, a umowa zawiera opcję wykupu zawodnika.

Kevin Dodaj w poprzednim sezonie rozegrał w sumie 31 spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował dwie asysty. Na koncie tego 20-letnitego Albańczyka jest prawie 60 spotkań w rodzimej lidze. Ma także na koncie kilkanaście występów w młodzieżowych reprezentacjach kraju. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 400 tysięcy euro.

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