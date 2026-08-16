Legia zostanie przejęta?! Tak wygląda temat miliardera w klubie

Miliarder Martin Kaczmarski został ostatnio połączony z przejęciem Legii Warszawa. Okazuje się jednak, że temat nie jest zbyt poważny, o czym donosi Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Głośnego przejęcia Legii raczej nie będzie

Legia Warszawa bardzo dobrze weszła w nowy sezon PKO Ekstraklasy. Piłkarze Marka Papszuna po pierwszych czterech meczach są liderem tabeli z dorobkiem 10 punktów. To wynik, który musi zadowalać kibiców tego zespołu, gdyż przed startem rozgrywek niewielu spodziewało się, że w takiej sytuacji kadrowej Wojskowi tak rozpoczną kampanię.

Dobre wyniki powodują rzecz jasna, że poprawia się także atmosfera wokół klubu z Łazienkowskiej. Być może na tyle, że ktoś przekona się do zainwestowania w klub. W ostatnim czasie „Fakt” informował, że takową osobą mógłby być Martin Kaczmarski. Miliarder z świata finansów, ale i sportów motorowych, miał być zainteresowany takim działaniem, ale jak przekazał z kolei Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, temat co prawda istnieje, ale nie jest zbyt poważnie brany pod uwagę.

– Podpytałem przy Łazienkowskiej, czy jest to sprawa, którą kibice powinni się ekscytować, ale nie bardzo. Raczej nie jest to nic poważnego. Jest namawiany przez szeroko pojęte otoczenie, natomiast po szybkiej weryfikacji nie jest to zaawansowana sprawa – przekazał dziennikarz portalu „Meczyki.pl”.

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