25 milionów euro za 19-latka! Coventry City ruszyło na zakupy

Coventry City jest o krok od pozyskania Sidikiego Cherifa z Fenerbahce. Angielski klub ma zapłacić za zawodnika mniej więcej 24 miliony euro za 19-letniego napastnika, który przechodzi badania.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Frank Lampard

Beniaminek Premier League zaszalał. Lampard dopina konkretny transfer

Coventry City nie zamierza oszczędzać przed powrotem do Premier League. Beniaminek rozgrywek właśnie osiągnął porozumienie z Fenerbahce w sprawie transferu Sidikiego Cherifa. Kwota transakcji ma wynieść mniej więcej 25 milionów euro, co pokazuje skalę ambicji ekipy Franka Lamparda.

O szczegółach operacji poinformował Yagız Sabuncuoglu na platformie X. Według jego informacji 19-letni napastnik przechodzi już badania medyczne. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, zawodnik podpisze z Coventry kontrakt obowiązujący do 2032 roku.

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Cherif jest uważany za zawodnika z dużym potencjałem. Chociaż jego pobyt w Fenerbahce nie potrwał długo. Gwinejczyk trafił do tureckiego klubu z francuskiego SCO Angers na zasadzie wypożyczenia z obowiązkowym wykupem. W barwach zespołu rozegrał łącznie 16 spotkań i zdobył trzy bramki.

🚨 Coventry City, Sidiki Chérif transferi için bonuslarla birlikte 25 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ödeyecek. https://t.co/cEbXHAhmUu — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 15, 2026

Teraz kariera 19-latka może nabrać zdecydowanie większego rozpędu. Coventry widzi w nim inwestycję nie tylko na najbliższy sezon, ale również na kolejne lata. Długi kontrakt ma zabezpieczyć interesy klubu, który po awansie do Premier League buduje zespół zdolny rywalizować na najwyższym poziomie.

Coventry wydaje zatem kolejne miliony na młodego zawodnika, który dopiero ma pokazać pełnię swoich możliwości. Transfer nie został jeszcze formalnie ogłoszony, ale badania medyczne wskazują, że finalizacja transakcji jest już bardzo blisko.