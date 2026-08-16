Juventus ruszył po wielkie nazwisko. Brakuje już naprawdę niewiele

14:30, 16. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Athletic

Juventus podwyższył ofertę za Emiliano Martineza i jest coraz bliżej porozumienia z Aston Villą. Włoski klub proponuje 7 milionów euro oraz bonusy zależne od wyników.

Luciano Spalletti
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fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Emiliano Martinez o krok od Juventusu?! Nowa oferta już na stole

Juventus nie odpuszcza walki o Emiliano Martineza. Klub z Turynu złożył Aston Villi nową propozycję za argentyńskiego bramkarza i wyraźnie zbliżył się do oczekiwań Anglików. Jak informuje „The Athletic”, rozmowy w sprawie transferu nadal trwają, a atmosfera wokół potencjalnej transakcji jest coraz bardziej optymistyczna.

Najnowsza oferta Juventusu zakłada siedem milionów euro kwoty podstawowej oraz trzy miliony euro w bonusach. Aston Villa chce jednak otrzymać 10 milionów euro gwarantowanej płatności za swojego 33-letniego zawodnika. Różnica między stanowiskami obu klubów nie jest już jednak na tyle duża, aby przekreślała możliwość osiągnięcia porozumienia.

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Kluczowe może okazać się również stanowisko samego Martineza. Argentyńczyk jest otwarty na przeprowadzkę do Turynu. W związku z tym warunki indywidualne nie powinny stanowić większego problemu. Juventus musi teraz przekonać przede wszystkim Aston Villę.

Transfer Martineza jest powiązany z planami angielskiego klubu. Aston Villa coraz mocniej naciska na sprowadzenie Ziona Suzukiego z Parmy. Japończyk ma kosztować około 30 milionów euro i może zostać następcą Argentyńczyka.

Dla ekipy z Villa Park byłoby to konkretne rozstanie. Reprezentant Argentyny trafił do klubu z Arsenalu w 2020 roku i od tego czasu rozegrał 256 spotkań. Stał się jedną z najważniejszych postaci zespołu, ale jego przyszłość na Aston Villi ponownie stanęła pod znakiem zapytania.

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