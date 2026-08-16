Aston Villa podjęła decyzję. 35 milionów euro za nowego bramkarza

Aston Villa osiągnęła porozumienie z Parmą w sprawie transferu Ziona Suzukiego. Japończyk ma kosztować 30 mln euro, a jego przyjście może oznaczać koniec ery Emiliano Martineza.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Aston Villa ruszyła po nowego Ziona Suzukiego

Aston Villa przygotowuje się na możliwe rozstanie z Emiliano Martinezem. Klub z Birmingham osiągnął porozumienie z Parmą w sprawie transferu Ziona Suzukiego, który od dłuższego czasu znajdował się na radarze Unaia Emery’ego.

Jak informuje „The Athletic”, transakcja ma opiewać na 30 milionów euro podstawy, a kolejne pięć milionów może zostać wypłacone w formie bonusów. Łączna wartość operacji może zatem sięgnąć 35 milionów euro. Suzuki uzgodnił już z Aston Villą pięcioletni kontrakt obowiązujący do 2031 roku.

Japończyk miał również jasno zakomunikować klubowi z Włoch, że jego preferowanym kierunkiem tego lata jest właśnie Villa Park. Dla angielskiego klubu nie jest to przypadkowy transfer. Aston Villa obserwowała Suzukiego od około dwóch lat i uznała go za idealnego kandydata na nowy numer jeden między słupkami.

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Ostatnio komplikuje się temat przyszłości Emiliano Martineza. Juventus złożył kolejną ofertę za bramkarza i zbliżył się do oczekiwań przedstawiciela Premier League. Włoski klub jest gotowy zapłacić maksymalnie 10 milionów euro, na które składa się siedem milionów podstawy oraz 3trzymiliony w potencjalnych bonusach.

Argentyńczyk pozostaje jedną z najważniejszych postaci Aston Villi od momentu transferu z Arsenalu w 2020 roku. Teraz wszystko wskazuje jednak na to, że klub przygotowuje się na nowy rozdział.

Suzuki ma natomiast argumenty, aby szybko stać się najważniejszym bramkarzem Aston Villi. Od momentu transferu do Parmy w 2024 roku Japończyk wystąpił w 57 spotkaniach Serie A. Wcześniej grał w Urawa Red Diamonds oraz był wypożyczony do belgijskiego Sint-Truiden.