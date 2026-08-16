Maresca podgrzał atmosferę przed hitem. Arsenal dostał ostrzeżenie

Manchester City rozpocznie sezon od meczu z Arsenalem, ale Enzo Maresca nie zamierza traktować starcia o Tarczę Wspólnoty jak zwykłego spotkania. Dla niego stawka jest jasna.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Maresca nie zamierza się bawić. Tak podchodzi do meczu Arsenal – Man City

Manchester City podejdzie do niedzielnego starcia z Arsenalem z nastawieniem, jakby grał o prawdziwe trofeum. Enzo Maresca, który po odejściu Pepa Guardioli przejął stery zespołu, nie chce słyszeć o przedsezonowym charakterze tego spotkania. Włoch jasno określił swoje podejście.

– Dla mnie to finał. To tytuł. Chciałbym wygrać mecz w niedzielę – powiedział Maresca cytowany przez TNT Sports.

Nowy menedżer The Citizens doskonale zdaje sobie sprawę, że klub wymaga walki o trofea niezależnie od okoliczności. – Walczymy do końca i staramy się zdobywać tytuły – dodał trener.

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Maresca z szacunkiem wypowiedział się również o Arsenalu Mikela Artety. Kanonierzy w poprzednim sezonie sięgnęli po mistrzostwo Anglii, a rozwój tej ekipy w ostatnich latach zrobił na Włochu duże wrażenie.

– Myślę, że Arsenal w ciągu ostatnich dwóch, trzech, czterech, pięciu lat pokazał, jak dobry jest i jak ciężką pracę wykonał. W zeszłym sezonie wygrali Premier League, więc ogromny szacunek dla Arsenalu, dla Mikela i dla klubu – rzekł Maresca.

Spotkanie dla włoskiego szkoleniowca będzie pierwszym poważnym sprawdzianem o stawkę. Man City pożegnało kilku ważnych zawodników z poprzedniego cyklu. W związku z tym nowy trener musi szybko nadać drużynie własny charakter. Kluczem ma być mentalność.

Niedzielna batalia odbędzie się na Principality Stadium w Cardiff. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 16:00.