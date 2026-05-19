FC Barcelona miała już zrezygnować z pozyskania Abde Ezzalzouliego. Hansi Flick ma jednak inne zdanie w tej sprawie. Trener Dumy Katalonii chce nawiązać współpracę z piłkarzem Realu Betis - donosi "Cadena SER".

FC Barcelona rozgląda się za wzmocnieniami. Przez długi czas klub wykazywał zainteresowanie Abde Ezzalzoulim. Finalnie jednak Duma Katalonii miała zrezygnować z Marokańczyka. Tymczasem całkiem inne zdanie w tej sprawie ma Hansi Flick. „Cadena SER” przekazuje, że szkoleniowiec chciałby nawiązać współpracę z zawodnikiem Realu Betis.

Warto zaznaczyć, że Hansi Flick ma wolną rękę w poszukiwaniu transferów. FC Barcelona jednak ma związane ręce, bo z jednej strony w pełni ufają Niemcowi, a z drugiej muszą być ostrożni w kwestii budżetu, który jest ograniczony. Abde Ezzalzouli nie należy do piłkarzy, za którym trzeba zapłacić fortunę. Duma Katalonii jednak ostatnio całkowicie zrezygnowała z możliwości pozyskania pomocnika.

FC Barcelona nie jest jedynym klubem, który interesował się Abde Ezzalzoulim. Gwiazdor Realu Betis jest także łączony z dwoma klubami Premier League. Przyszłość Marokańczyka na Estadio Benito Villamarin stoi pod znakiem zapytania. Zawodnik czeka tylko na możliwość przeprowadzki do bardziej utytułowanego zespołu.

Abde Ezzalzouli rozgrywa świetny sezon. Reprezentant Maroka ma na koncie 42 występy w koszulce Realu Betis. Udało mu się zgromadzić na koncie aż 14 trafień, a także zaliczył 13 asyst.