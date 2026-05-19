Legia czeka na decyzję Elitima. Ofert mu nie brakuje

Legia Warszawa podejmuje kolejne decyzje w sprawie zawodników, którym po sezonie wygasają umowy. Na dłużej w klubie zostają Bartosz Kapustka oraz Rafał Augustyniak. Kibice mogą natomiast powoli żegnać Kacpra Tobiasza, Patryka Kuna czy Ermala Krasniqiego. Ten ostatni był tylko wypożyczony i na pewno nie zostanie wykupiony. W dalszym ciągu ważą się natomiast losy Juergena Elitima, którego klub chce zatrzymać przy Łazienkowskiej. Wątpliwości ma sam piłkarz, który otrzymuje atrakcyjne oferty z innych kierunków.

Najnowsze wieści w jego sprawie przekazuje portal Legia.net. Oczywiście temat nie jest jeszcze przesądzony, a negocjacje z warszawskim klubem trwają. Problem w tym, że o Elitima zabiegają ekipy, które mogą zapewnić mu lepsze wynagrodzenie. Najpoważniejszym konkurentem dla Legii ma być tureckie Bursaspor.

Kolumbijczyk zwleka z decyzją, a spory wpływ na jego ostateczny wybór może mieć też ewentualny awans Legii do europejskich pucharów. Na dzisiaj sytuacja finansowa polskiego klubu jest dość ciężka, więc ten nie jest w stanie zaoferować swojej gwieździe oczekiwanej podwyżki.

Elitim gra dla Legii od 2023 roku. W tym sezonie wystąpił w 35 meczach, gromadząc w nich trzy bramki oraz sześć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 2,5 mln euro.