Real Madryt planuje powrót wychowanka. Gigant może aktywować klauzulę

Real Madryt rozważa transfer Rafy Marina, który obecnie jest wypożyczony do Villarreal CF z SSC Napoli - informuje hiszpański dziennik "AS". Co ciekawe, 24-latek jest wychowankiem Królewskich.

Real Madryt kończy sezon bez żadnego trofeum. Władze Królewskich już teraz przygotowują się pod gruntowną przebudowę zespołu. Nowym trenerem ma zostać Jose Mourinho. 63-letni Portugalczyk pracował już w stolicy Hiszpanii w latach 2010-2013, zdobywając mistrzostwo La Liga. Jego powrót ma na celu uporządkowanie sytuacji w szatni oraz przywrócenie zespołowi stabilności i mentalności zwycięzców.

Wraz ze zmianą na ławce trenerskiej w Madrycie planowane są także ruchy transferowe. Jak podaje „AS”, klub z dużą uwagą monitoruje sytuację swojego wychowanka Rafy Marina, który obecnie jest związany kontraktem z SSC Napoli obowiązującym do czerwca 2029 roku.

Sytuacja 24-letniego obrońcy jest jednak znacznie bardziej skomplikowana. Real zachował istotne prawa dotyczące przyszłości zawodnika. Kluczowe znaczenie ma fakt, że Real zabezpieczył w umowie z Napoli dwie klauzule odkupu. Pierwsza z nich pozwala na ponowne sprowadzenie zawodnika już tego lata za 25 milionów euro, natomiast druga, obowiązująca w kolejnym roku, podnosi kwotę do 35 milionów euro.

Brak regularnej gry we Włoszech sprawił, że Marin zdecydował się na wypożyczenie do Villarreal CF. Ten ruch okazał się bardzo udany. W Hiszpanii zawodnik odzyskał pewność siebie. Marin rozegrał w tym sezonie 30 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę.