Real Madryt planuje powrót wychowanka. Gigant może aktywować klauzulę

Rafa Marin na celowniku Realu Madryt
Real Madryt kończy sezon bez żadnego trofeum. Władze Królewskich już teraz przygotowują się pod gruntowną przebudowę zespołu. Nowym trenerem ma zostać Jose Mourinho. 63-letni Portugalczyk pracował już w stolicy Hiszpanii w latach 2010-2013, zdobywając mistrzostwo La Liga. Jego powrót ma na celu uporządkowanie sytuacji w szatni oraz przywrócenie zespołowi stabilności i mentalności zwycięzców.
Wraz ze zmianą na ławce trenerskiej w Madrycie planowane są także ruchy transferowe. Jak podaje „AS”, klub z dużą uwagą monitoruje sytuację swojego wychowanka Rafy Marina, który obecnie jest związany kontraktem z SSC Napoli obowiązującym do czerwca 2029 roku.
Sytuacja 24-letniego obrońcy jest jednak znacznie bardziej skomplikowana. Real zachował istotne prawa dotyczące przyszłości zawodnika. Kluczowe znaczenie ma fakt, że Real zabezpieczył w umowie z Napoli dwie klauzule odkupu. Pierwsza z nich pozwala na ponowne sprowadzenie zawodnika już tego lata za 25 milionów euro, natomiast druga, obowiązująca w kolejnym roku, podnosi kwotę do 35 milionów euro.
Brak regularnej gry we Włoszech sprawił, że Marin zdecydował się na wypożyczenie do Villarreal CF. Ten ruch okazał się bardzo udany. W Hiszpanii zawodnik odzyskał pewność siebie. Marin rozegrał w tym sezonie 30 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę.