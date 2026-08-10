Polonia Bytom finalizuje transfer. Napastnik znany z 1. Ligi zmieni klub

19:12, 10. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TVP Sport (YT) / Łukasz Gikiewicz

Polonia Bytom jest blisko pozyskania Daniela Rumina. Napastnik ma zasilić śląski klub, a szczegóły transferu ujawnił Łukasz Gikiewicz na kanale TVP Sport na platformie YouTube.

Polonia Bytom
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Polonia Bytom

Polonia Bytom sięga po doświadczonego napastnika. Transfer o krok

Polonia Bytom wkrótce może dopiąć kolejny ruch na rynku transferowym. Śląski klub jest blisko pozyskania Daniela Rumina, który w ostatnich sezonach występował na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Informację przekazał Łukasz Gikiewicz w audycji „1 Liga Styl Życia” na kanale TVP Sport.

Rumin pozostaje dobrze znaną postacią kibicom Betclic 1. Ligi. 29-letni napastnik przez ostatnie lata był związany z GKS-em Tychy, do którego trafił w styczniu 2022 roku z GKS-u Jastrzębie. Wcześniej reprezentował również między innymi GKS Katowice, Skrę Częstochowa oraz Raków Częstochowa.

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Rumin rozegrał w barwach ekipy z Tychów ponad 130 spotkań ligowych. Jego najlepszym sezonem pod względem skuteczności był ten rozgrywany w kampanii 2023/24, kiedy zdobył siedem bramek. W poprzednim sezonie 2025/26 wystąpił natomiast w 19 meczach ligowych, czterokrotnie wpisując się na listę strzelców.

Teraz napastnik może pozostać na Śląsku, ale zmienić klub. Według informacji przekazanych przez byłego napastnika jego kolejnym przystankiem ma być ekipa z Bytomia. Ogólnie dla Polonii byłoby to kolejne wzmocnienie kadry zawodnikiem dobrze znającym realia zaplecza Ekstraklasy.

Rumin od 1 lipca pozostaje bez klubu, co oznacza, że może związać się z Niebiesko-czerwonymi jako wolny zawodnik. Jeśli transfer zostanie sfinalizowany, Bytomianie zyskają napastnika z doświadczeniem i znajomością ligowych realiów.

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