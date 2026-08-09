Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Julian Gonstad może wzmocnić Ruch Chorzów

Ruch Chorzów wciąż rozgląda się za zawodnikami, którzy mogliby podnieść jakość zespołu. Tym razem uwaga Niebieskich skierowała się na norweski rynek, a konkretnie na Juliana Gonstada z HamKam. Jak przekazuje TV2.no, pierwszoligowiec przygotowuje ofertę za młodego zawodnika.

Julian Gonstad jest obecnie piłkarzem HamKam i występuje na norweskich boiskach, gdzie ma okazję regularnie zbierać cenne doświadczenie. Ruch Chorzów dostrzegł w nim interesującą opcję i chce sprawdzić, czy możliwe będzie sprowadzenie go do klubu jeszcze podczas trwającego okna transferowego.

Na razie nie wiadomo, ile dokładnie Niebiescy zamierzają zaproponować za Norwega. Najpierw oferta musi trafić na biurko przedstawicieli HamKam, a dopiero wtedy stanie się jasne, czy oba kluby będą w stanie znaleźć wspólny język. Ruch czeka więc jeszcze konkretna praca przy stole negocjacyjnym.

Ewentualne sprowadzenie Juliana Gonstada byłoby dla zespołu z Chorzowa ciekawym ruchem. Klub chce w tym sezonie walczyć o ambitne cele na zapleczu PKO Ekstraklasy i potrzebuje odpowiednio szerokiej kadry. 20-letni Norweg może być jednym z zawodników, którzy w najbliższym czasie dołączą do projektu Niebieskich.