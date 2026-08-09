Mena z wymownym przesłaniem. Kibice Lechii Gdańsk są mu wdzięczni

20:36, 9. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Camilo Mena [X]

Lechia Gdańsk pozostaje w bardzo trudnej sytuacji organizacyjnej. Camilo Mena pokusił się o przesłanie do kibiców, deklarując swoje przywiązanie do klubu.

Camilo Mena
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fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Camilo Mena

Mena nie odpuści. Będzie grał w Lechii do końca

Lechia Gdańsk po trzech kolejkach pierwszej ligi ma na koncie zaledwie punkt. Zaczęła sezon od dwóch porażek, a w ten weekend udało jej się zremisował z Podbeskidziem Bielsko-Biała. O optymizm wciąż trudno, bowiem sytuacja w klubie wcale się nie poprawiła. Choć zakaz transferowy został już zdjęty, drużyna wciąż pilnie potrzebuje wzmocnień i jest zbyt słaba, by skutecznie walczyć w pierwszej lidze.

W Gdańsku panuje też wielkie zamieszanie związane z najlepszymi piłkarzami, którzy w zeszłym sezonie błyszczeli jeszcze w Ekstraklasie. Mowa tu przede wszystkim o Tomasie Bobcku, Rifecie Kapiciu oraz ostatnio także Iwanie Żelizce. Cała trójka trenuje i jest zdolna do gry, ale trener Władysław Łupaszko ich nie wystawia. W tle toczą się rozmowy na temat ich transferów.

Postawą godną pochwały wykazuje się za to Camilo Mena, który po powrocie do Polski jest do dyspozycji szkoleniowca. Gwiazdor pokusił się też o wymowne przesłanie w stronę kibiców. Wprost deklaruje swoje przywiązanie do klubu. Nie odmówi gry, dopóki będzie zawodnikiem Lechii.

Oczywiście Kolumbijczyk też jest łączony z zagranicznym transferem. Trudno wyobrazić sobie, aby dalej grał w pierwszej lidze. Zainteresowanie jego usługami jest spore.

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