To będzie nowy bramkarz Lechii Gdańsk. Transfer definitywny

Axel Holewiński jest o krok od dołączenia do Lechii Gdańsk. Klub porozumiał się już w tej sprawie z Pogonią Szczecin. Informacje na temat tego transferu przekazał Daniel Trzepacz z serwisu "pogonsportnet.pl".

fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Axel Holewiński

Lechia blisko ważnego transferu do defensywny

Lechia Gdańsk bardzo słabo weszła w nowy sezon Betclic 1. ligi, ale trudno się dziwić. Przed rozpoczęciem nowej kampanii kadra zespołu przeszła istną rewolucję, z klubem pożegnało się wielu graczy, a część z nich, choć nadal jest teoretycznie w zespole, to absolutnie nie jest brana pod uwagę do gry. Do tego doszły zmiany w sztabie szkoleniowym i długie poszukiwania nowego trenera. Dlatego też dopiero mecz 3. kolejki z Podbeskidziem Bielsko-Biała przyniósł im pierwszy punkt.

Niemniej wszystko wskazuje na to, że będzie już tylko lepiej. Według informacji, które przekazał Daniel Trzepacz z serwisu „pogonsportnet.pl”, nowym bramkarzem Gdańszczan zostanie Axel Holewiński. Lechia jest już dogadana z Pogonią Szczecin na transfer definitywny, a wkrótce młody golkiper ma przejść testy medyczne. Po nich – oraz dopełnieniu ostatnich formalności – zostanie ogłoszony.

Axel Holewiński na koncie ma ponad 30 występów na poziomie Betclic 2. ligi w barwach Polonii Bytom. Dla tego samego klubu blisko 20-krotnie wystąpił w 1. lidze. Serwis „Transfermarkt” wycenia 20-latka na 350 tysięcy euro.

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