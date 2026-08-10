Pogoń Szczecin dostała ofertę za bramkarza. Jest odpowiedź

Axel Holewiński chce zmienić klub, ale Pogoń Szczecin ma konkretne oczekiwania. Cracovia nie zdołała dogadać się w sprawie jego transferu - informuje Jerzy Chwałek.

fot. Robert Skalski Na zdjęciu: Axel Holewiński

Cracovia oferowała zbyt mało. Holewiński dalej bez transferu

Axel Holewiński ma za sobą trudne miesiące. W trakcie zimowego okienka wrócił do Pogoni Szczecin, która skróciła jego wypożyczenie do pierwszoligowej Polonii Bytom. Oczekiwała od bramkarza, aby ten przedłużył wygasającą w 2027 roku umowę, ale tak się nie stało. W konsekwencji został zesłany do rezerw, gdzie spędził drugą część minionego sezonu.

W międzyczasie Holewiński zwrócił się do PZPN-u z próbą rozwiązania kontraktu z winy klubu. Piłkarski Sąd Polubowny stanął jednak po stronie Portowców. Obecnie bramkarz pozostaje więc w Szczecinie, choć liczy na zmianę otoczenia. Zainteresowanie jego usługami jest spore – swego czasu zabiegała o niego choćby Wisła Kraków, a obecnie o jego transferze myśli Cracovia.

Problem w tym, że Pasy nie dogadały się z Pogonią. Jerzy Chwałek uważa, że ten transfer nie dojdzie do skutku, bowiem oferta Cracovii była zbyt niska. Na ten moment Holewiński nigdzie się nie wybiera, choć do zakończenia okienka jeszcze pozostało dużo czasu.

🚨Co dalej z bramkarzem Axelem Holewińskim grzejącym ławę w @PogonSzczecin ? Na ile realny jest jego transfer do @KSCracoviaSA , która złożyła ofertę Pogoni? Na @24Kurier ⚽️ https://t.co/184PNeaqLS — Jerzy Chwałek (@Jerzy2014) August 10, 2026

Cracovia nie jest jedynym potencjalnym kierunkiem przeprowadzki Holewińskiego. Przymierza się go również do Lechii Gdańsk, choć ta nie złożyła jeszcze propozycji.