Dobiega właśnie koniec transferowej sagi z udziałem Dusana Vlahovicia. Serb osiągnął porozumienie z Besiktasem. Kontrakt napastnika będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku - przekazuje Yagiz Sabuncuoglu.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Dusan Vlahović dogadany z Besiktasem

Dusan Vlahović wraz z końcem czerwca oficjalnie zakończył swoją przygodę w Juventusie. Kontrakt Serba z włoskim klubem wygasł, a napastnik przez długi czas nie był pewny swojej przyszłości. W pewnym momencie jego marzeniem była przeprowadzka do FC Barcelony, jednak ostatecznie nie udało mu się zrealizować tego planu.

Finalnie Dusan Vlahović zdecydował się na zupełnie inny kierunek. Z informacji przekazanych przez Yagiza Sabuncuoglu, Serb osiągnął porozumienie z Besiktasem, a tym samym wkrótce rozpocznie nowy etap swojej kariery w Turcji. Napastnik uzgodnił już indywidualne warunki ze swoim przyszłym pracodawcą.

Umowa Dusana Vlahovicia z Besiktasem będzie obowiązywała do 30 czerwca 2029 roku. Dla 26-letniego napastnika będzie to okazja na odbudowę kariery. Jego ostatnie lata w Juventusie nie należały do udanych. W ostatnich latach sporo zawodników zamieniało Włochy na Turcję i wychodziło im to na dobre. Zapewne tak samo będzie z reprezentantem Serbii.

Dusan Vlahović w koszulce Juventusu rozegrał łącznie 168 spotkań. Reprezentant Serbii zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 68 trafień, a także zaliczył 16 asyst.