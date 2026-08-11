Vlahović dogadany! W tym klubie wyląduje

20:38, 11. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Yagiz Sabuncuoglu

Dobiega właśnie koniec transferowej sagi z udziałem Dusana Vlahovicia. Serb osiągnął porozumienie z Besiktasem. Kontrakt napastnika będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku - przekazuje Yagiz Sabuncuoglu.

Dusan Vlahovic
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Dusan Vlahović dogadany z Besiktasem

Dusan Vlahović wraz z końcem czerwca oficjalnie zakończył swoją przygodę w Juventusie. Kontrakt Serba z włoskim klubem wygasł, a napastnik przez długi czas nie był pewny swojej przyszłości. W pewnym momencie jego marzeniem była przeprowadzka do FC Barcelony, jednak ostatecznie nie udało mu się zrealizować tego planu.

Finalnie Dusan Vlahović zdecydował się na zupełnie inny kierunek. Z informacji przekazanych przez Yagiza Sabuncuoglu, Serb osiągnął porozumienie z Besiktasem, a tym samym wkrótce rozpocznie nowy etap swojej kariery w Turcji. Napastnik uzgodnił już indywidualne warunki ze swoim przyszłym pracodawcą.

Umowa Dusana Vlahovicia z Besiktasem będzie obowiązywała do 30 czerwca 2029 roku. Dla 26-letniego napastnika będzie to okazja na odbudowę kariery. Jego ostatnie lata w Juventusie nie należały do udanych. W ostatnich latach sporo zawodników zamieniało Włochy na Turcję i wychodziło im to na dobre. Zapewne tak samo będzie z reprezentantem Serbii.

Dusan Vlahović w koszulce Juventusu rozegrał łącznie 168 spotkań. Reprezentant Serbii zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 68 trafień, a także zaliczył 16 asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości