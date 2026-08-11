Lechia rusza na zakupy! Pozyska pomocnika z Ukrainy

17:29, 11. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Lechia Gdańsk dopina transfer niejakiego Artura Szacha z zespołu Karpat Lwów. 21-letni ofensywny pomocnik wkrótce przejdzie testy medyczne, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z "Meczyków".

Paolo Urfer
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency Na zdjęciu: Paolo Urfer

Ruszają transferu do Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk po trzech pierwszych meczach nowego sezonu Betclic 1. ligi na koncie ma raptem jeden punkt zdobyty w ostatniej rywalizacji z Podbeskidziem Bielsko-Biała, ale trudno dziwić się, że tak skromnie wygląda ten dorobek. Latem w kadrze nastała prawdziwa rewolucja, która dotknęła także sztab szkoleniowy. Długo trwały poszukiwania nowego trenera, a wszystko obecnie dopiero jest składane w całość.

To powoduje, że prawdziwą twarz zespołu z Trójmiasta dopiero zobaczymy. Szczególnie, że nadchodzą wyczekiwane i oczekiwane transfery. Według informacji, które przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, nowym zawodnikiem Lechii zostanie Artur Szach z zespołu Karpat Lwów. 21-letni ofensywny pomocnik wkrótce przejdzie testy medyczne. Wcześniej media przekazały, że blisko Gdańszczan jest Axel Holewiński.

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Artur Szach w tym sezonie rozegrał tylko cztery minuty w dwóch pierwszych kolejkach. W poprzedniej kampanii zanotował on w sumie 19 gier i zdobył jednego gola. Młodzieżowy reprezentant Ukrainy wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 500 tysięcy euro.

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