Enrique wskazał cel PSG na nowy sezon. Idzie po rekord Realu!

20:50, 11. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Fabrizio Romano

Paris Saint-Germain w dwóch ostatnich sezonach triumfowało w Lidze Mistrzów, ale wciąż jest nienasycone. Luis Enrique chce wyrównać rekord Realu Madryt.

Luis Enrique
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fot. DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG chce znów wygrać Ligę Mistrzów

Paris Saint-Germain pod wodzą Luisa Enrique wreszcie zrealizowało cel, o który zabiegało przez wiele lat. Francuski gigant w 2025 roku sięgnął po premierową Ligę Mistrzów w swojej historii, a rok później obronił tytuł, pokonując w finale Arsenal. Paryżanie po raz kolejny okazali się najmocniejsi i najrówniejsi spośród wszystkich czołowych europejskich drużyn.

Do kolejnej edycji naturalnie przystąpią jako główni faworyci. Na korzyść PSG działa fakt, że nie straciło żadnego kluczowego piłkarza, a zamiast tego jedynie się wzmacnia. Dodatkowo w Ligue 1 brakuje mu realnych konkurentów w walce o mistrzostwo, dlatego może się oszczędzać przed hitowymi zmaganiami w Lidze Mistrzow.

Enrique chce wykorzystać ten fakt i napisać kolejny rozdział wspaniałej historii. Uważa, że jego zespół ma wystarczający potencjał, aby wyrównać fantastyczny wynik Realu Madryt i sięgnąć po Ligę Mistrzów trzeci raz z rzędu. Właśnie taki cel postawił przed swoimi piłkarzami w związku z nadchodzącym sezonem.

– Mamy wyjątkowe wyzwanie i marzenie, spróbować wyrównać trzy tytuły z rzędu Realu Madryt. Nie sądzę, żeby ktokolwiek inny w historii tego dokonał oprócz Realu Madryt – wskazał szkoleniowiec paryskiego giganta.

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