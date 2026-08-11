Manchester United wraca po Mylesa Lewisa-Skelly'ego. Arsenal oczekuje za swojego zawodnika aż 60 milionów funtów, ale Czerwone Diabły zaproponują niższą kwotę - informuje "Sun Sport".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Myles Lewis-Skelly wzmocni Manchester United?

Manchester United ponownie zainteresował się Mylesem Lewisem-Skellym. Czerwone Diabły są gotowe wykonać ruch w sprawie 19-letniego zawodnika Arsenalu, jednak na ten moment nie zamierzają spełniać oczekiwań finansowych Kanonierów. „Sun Sport” przekazuje, że mistrzowie Premier League wyceniają swojego piłkarza na około 60 milionów funtów.

Wspomniane źródło zaznacza, że Manchester United uważa tę kwotę za zdecydowanie zbyt wysoką. Klub z Old Trafford docenia możliwości młodego Anglika, ale nie chce przepłacać za zawodnika, który dopiero buduje swoją pozycję na najwyższym poziomie. Dlatego Czerwone Diabły planują przedstawić Arsenalowi niższą ofertę, ale na ten moment nie poznaliśmy szczegółów.

Wiele będzie więc zależało od stanowiska Kanonierów oraz ich gotowości do negocjacji. Manchester United nie zamierza na razie rezygnować z zainteresowania Mylesem Lewisem-Skellym, ale jednocześnie jasno daje do zrozumienia, że 60 milionów funtów nie jest kwotą, którą jest skłonny zapłacić za 19-latka. Czas pokaże, czy Anglik finalnie zawita na Old Trafford.

Myles Lewis-Skelly do tej pory rozegrał 75 spotkań w koszulce Arsenalu. Młodzieżowy reprezentant Anglii może się pochwalić jednym trafieniem, a także sześcioma asystami.