Polonia Bytom sięgnęła po doświadczonego napastnika. Jest transfer

Daniel Rumin wzmocnił Polonię Bytom
Polonia Bytom dokonała kolejnego ruchu kadrowego. Szeregi Królowej Śląska zasilił Daniel Rumin, który ma za sobą setki występów na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. 29-letni napastnik związał się z klubem umową do końca sezonu 2026/2027.
Rumin to zawodnik doskonale znający realia Betclic 1. Ligi. Na tym poziomie rozegrał już 200 spotkań, w których zdobył 41 bramek i dołożył 15 asyst. Przez ostatnie cztery i pół roku był związany z GKS-em Tychy. W poprzednim sezonie napastnik pojawił się na boisku 19 razy. W tym czasie czterokrotnie wpisywał się na listę strzelców, a przy jednym trafieniu pełnił również rolę asystenta.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Nowy zawodnik Polonii ma jednak znacznie bogatsze doświadczenie. W przeszłości reprezentował również barwy Rakowa Częstochowa, SKRY Częstochowa, GieKSy Katowice oraz GKS-u 1962 Jastrzębie. Teraz przed nim nowe wyzwanie w Bytomiu.
Rumin szybko będzie chciał zaaklimatyzować się w nowym miejscu. Jak sam przyznał, spora liczba znajomych twarzy powinna mu w tym pomóc. – Bardzo się cieszę, że dołączyłem do Polonii Bytom. Chciałbym pomóc drużynie w walce o jak najwyższe cele. Gdy wszedłem do szatni, to poczułem się, jakbym miał tu już okazję wcześniej grać. Wielu zawodników już znam, a z trenerem miałem przyjemność wspólnie grać w Skrze Częstochowa. Dzięki temu aklimatyzacja przebiegnie bardzo szybko – powiedział zawodnik cytowany przez oficjalną stronę internetową Niebiesko-czerwonych.
- Zobacz też: Dawid Kroczek pod presją. Raków ma już plan B
Polonia zyskuje tym samym napastnika z dużym doświadczeniem na poziomie pierwszej ligi. Rumin będzie miał teraz okazję udowodnić swoją wartość w barwach Królowej Śląska i pomóc jej w realizacji ambitnych celów.