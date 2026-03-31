Ruch i Wisła znów rozpalą Stadion Śląski? Scenariusz jest jasny

23:45, 31. marca 2026
Źródło: Ruch Chorzów

Ruch Chorzów już 19 kwietnia zmierzy się w hicie Betclic 1. Liga z Wisłą Kraków. Biuro prasowe 14-krotnych mistrzów Polski przekazało ważne wieści dla kibiców Białej Gwiazdy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Szykuje się rekord frekwencji XXI wieku na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim

Ruch Chorzów i Wisła Kraków to dwie ekipy, które mają nadzieję, że latem będą mogły rywalizować już w PKO BP Ekstraklasa. Do końca sezonu jednak jeszcze kilka spotkań do rozegrania, w tym hit z udziałem obu ekip. Tymczasem w ostatnim dniu marca pojawiła się ważna informacja dla kibiców ekipy z Krakowa.

„Po wspólnych ustaleniach z Wisłą Kraków otwieramy sektory Stadion Śląski na #MeczMistrzów przeznaczone dla kibiców Białej Gwiazdy!” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Ruchu.

„Do sprzedaży trafiły sektory 18D, 19D, 20D, 21D, 22D, 23D i 24D po stronie południowej Stadionu Śląskiego, 13D, 14D, 13G i 14G po stronie wschodniej, a także 40D, 1D i 2D na sektorze rodzinnym, który będą tworzyć młodzi fanatycy spod znaku niebieskiej eRki i Białej Gwiazdy” – czytamy dalej.

W związku z podjętą decyzją na Meczu Mistrzów będzie mogło pojawić się ponad 23 tysiące fanów Wisły. Tym samym możliwa jest podobna liczba kibiców Białej Gwiazdy w Kotle Czarownic, jaka była obecna przy okazji tego typu starcia w lutym minionego roku.

Zanim jednak dojdzie do starcia z udziałem chorzowian i krakowian, obie ekipy czekają jeszcze inne wyzwania. Ruch w najbliższym czasie zmierzy się z Chrobrym Głogów i Wieczystą Kraków. Z kolei Wisłę czekają potyczki z Górnikiem Łęczna i Polonią Bytom.

