Liverpool zagiął parol na Duńczyka. Klauzula warta 85 milionów euro

Victor Froholdt przyciągnął uwagę Liverpoolu

Liverpool rozgrywa bardzo słabą kampanię jak na swoje standardy. Niesatysfakcjonujący sezon w wykonaniu ekipy The Reds sugeruje, że podczas najbliższego letniego okienka transferowego może dojść do sporych zmian na Anfield Road. Wszystko wskazuje na to, iż włodarze ubiegłorocznych mistrzów Premier League ruszą na rynek, aby poważnie wzmocnić skład drużyny prowadzonej przez Arne Slota. Priorytetem ma być sprowadzenie młodych i perspektywicznych zawodników.

Jak informuje brytyjski dziennik „The Sun”, na celowniku Liverpoolu znajduje się między innymi Victor Froholdt. 20-letni pomocnik robi furorę w barwach FC Porto, co oczywiście nie umknęło uwadze największych europejskich klubów. Gigant z Anfield będzie musiał jednak stoczyć walkę o podpis utalentowanego Duńczyka z Arsenalem, Manchesterem United oraz Newcastle United. Dodatkowo sytuację komplikuje klauzula odstępnego piłkarza, która wynosi aż 85 milionów euro.

Froholdt z powodzeniem występuje w koszulce zespołu Smoków od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się na Estadio do Dragao za 20 milionów euro z Kopenhagi. Wcześniej rozwijał swoje umiejętności w macierzystej ekipie – Vallensbaek IF 39 – gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Dziesięciokrotny reprezentant Danii w trwającej kampanii rozegrał 51 spotkań, zdobył osiem bramek i zanotował sześć asyst. Jego kontrakt z FC Porto obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.