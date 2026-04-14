Rekord pęknie? Wszystkie oczy na wielki hit Ruch – Wisła

Ruch Chorzów w spotkaniu 29. kolejki Betclic 1. Ligi zmierzy się w roli gospodarza z Wisłą Kraków. Wygląda na to, że na trybunach zasiądzie rekordowa liczba widzów w tej kampanii.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Wisła Kraków

Stadion może nie pomieścić wszystkich. Frekwencja na Ruch – Wisła mówi wszystko

Ruch Chorzów ma plan, aby po dwóch z rzędu porażkach z Wisłą Kraków w końcu odnieść zwycięstwo nad tą ekipą. W tym starciu 14-krotny mistrz Polski będzie mógł liczyć na duże wsparcie ze strony kibiców. Jak na razie szczęśliwymi posiadaczami wejściówek na spotkanie jest 43 tysiące osób, o czym poinformował oficjalny profil Ruchu na platformie X.

Jednocześnie na dzisiaj Mecz Mistrzów może pochwalić się najlepszą frekwencją w trakcie sezonu 2025/2026. Liczba sprzedanych biletów jest już większa niż na takich szlagierach jak Lech Poznań – Pogoń Szczecin czy Lechia Gdańsk – Arka Gdańsk. Na pierwszym z wymienionych meczów pojawiło się 39 496 widzów. Z kolei na Derbach Trójmiasta pojawiło się 37 500 fanów.

Ogólnie klub z Chorzowa może pobić rekord pod względem frekwencji w XXI wieku. Jak na razie najwięcej kibiców zgromadziło spotkanie z udziałem Niebieskich i Białej Gwiazdy z lutego minionego roku, gdy na trybunach zasiadło 53 293 kibiców. Wcześniej duża liczba widzów była obecna na spotkaniu Ruchu z Widzewem, chociaż nie pękła wówczas magiczna liczba 50 tysięcy zajętych miejsc. Ostatecznie na trybunach zjawiło się 49 514 fanów.

Niebiescy w niedzielne popołudnie powalczą o swoje 12. zwycięstwo w tej kampanii, chcąc przerwać serię trzech meczów bez wygranej. Wisła z kolei ma zamiar wrócić na zwycięski szlak po remisie z Polonią Bytom (1:1).