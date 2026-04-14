Kocioł Czarownic znów zapłonie. Wisła z potężnym wsparciem

Wisła Kraków już w najbliższą niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Ruchem Chorzów w Betclic 1. Lidze. 13-krotnych mistrzów Polski z trybun będą śledzić tłumy fanów.

Ponad 20 tysięcy będzie kibicować Wiśle w Meczu Mistrzów

Wisła Kraków w tej kampanii walczy o to, aby po trzech z rzędu sezonach wywalczyć w końcu bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Na dzisiaj zespół Mariusza Jopa jest na dobrej drodze do zrealizowania celu, mając 57 punktów na koncie. Kolejny krok w kierunku jego realizacji Biała Gwiazda będzie mogła wykonać przy okazji Meczu Mistrzów.

Tymczasem profil krakowskiego klubu na platformie X przekazał informację o tym, ilu kibiców Wisły wyposażyło się w wejściówkę na niedzielny hit w Betclic 1. Lidze. Jak na razie krakowska ekipa może liczyć na wsparcie ze strony 20 tysięcy kibiców. W każdym razie wciąż w sprzedaży są bilety na sektory dedykowane dla fanów Białej Gwiazdy.

Niedzielne starcie na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim zacznie się o godzinie 14:30. Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz drugi w tym sezonie. W rywalizacji z października minionego roku górą była ekipa z Krakowa (3:0). Z kolei w ostatnim starciu między drużynami w Kotle Czarownic zawodnicy Wisły zabawili się z 14-krotnym mistrzem Polski, wygrywając różnicą pięciu trafień (5:0).

Ogólnie w siedmiu ostatnich spotkaniach o stawkę między ekipami każda z drużyn zaliczyła po trzy wygrane, a raz padł remis. W roli gościa Krakowianie po raz ostatni przegrali z Ruchem (0:2) w kwietniu 2023 roku, gdy Niebiescy rozgrywali swoje spotkania w roli gospodarza w Gliwicach na stadionie Piasta.