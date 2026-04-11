Demonstracja siły Śląska. Trener jasno ocenił występ drużyny

14:40, 11. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło: Goal.pl / Śląsk Wrocław

Śląsk Wrocław wciąż walczy o awans do PKO BP Ekstraklasy. W piątek zaliczył przekonującą wygraną nad Polonia Warszawa (4:0). O spotkaniu mówił trener Wojskowych na konferencji prasowej.

Ante Simundza
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Ante Simundza po spotkaniu Polonia – Śląsk

Śląsk Wrocław w piątkowy wieczór wykonał kolejny krok w kierunku powrotu do PKO BP Ekstraklasy. WKS odniósł 14. zwycięstwo w tej kampanii Betclic 1. Ligi, pozostawiając w pokonanym polu Polonię Warszawa. Wojskowi wygrali z Czarnymi Koszulami różnicą czterech trafień, mając obecnie tylko sześć oczek straty do pierwszej Wisły Kraków. Po meczu swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec Wrocławian.

– Przede wszystkim chciałbym zacząć od złożenia najszczerszych kondolencji dla rodziny trenera Jacek Magiera. Jeśli chodzi o samo spotkanie, myślę, że byliśmy na o wiele wyższym poziomie niż przeciwnicy. Rywale dwa-trzy razy stworzyli zagrożenie pod naszą bramką – to mało, więc jestem z tego powodu bardzo zadowolony – mówił trener Ante Simundza cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu z Wrocławia.

– W defensywie byliśmy na topowym poziomie. Tak samo jak w ofensywie, o czym świadczą oczywiście cztery strzelone gole. Uważam, że zagraliśmy bardzo dobry mecz – dodał Słoweniec.

Do końca sezonu Śląsk ma do rozegrania już tylko sześć meczów. Na drodze WKS-u za tydzień stanie Znicz Pruszków. Mecz odbędzie się na Tarczyński Arena Wrocław. Z kolei kolejnymi przeciwnikami Wrocławian będą: Stal Mielec, Górnik Łęczna, ŁKS Łódź, Polonia Bytom oraz Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

