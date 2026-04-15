Ruch Chorzów z nadzieją. Sprawa stadionu nabiera tempa

17:45, 15. kwietnia 2026
Luka Pawlik

Ruch Chorzów cały czas marzy o nowej arenie. Konkretne wieści w sprawie zakończenia jednego z etapów postępowania przekazał profil "Cicha 6 stadion miejski" na Facebooku.

fot. Goal.pl Na zdjęciu: Obiekt Ruchu Chorzów

Drgnęło w sprawie planu powstania nowego stadionu dla Ruchu

Ruch Chorzów wciąż korzysta z uprzejmości SuperAuto.pl Stadionu Śląskiego, na którym rozgrywa swoje spotkania w roli gospodarza. Docelowo jednak władze klubu, a także miasta, dążą do tego, aby Niebiescy wrócili do gry przy ulicy Cichej 6 w Chorzowie. Tymczasem oficjalny profil „Cicha 6 stadion miejski” na platformie Facebook ujawnił ważne informacje dotyczące składania dokumentów o dopuszczenie do udziału w przetargu na budowę stadionu przy Cichej 6.

„Do zamawiającego wpłynęły trzy wnioski od zainteresowanych podmiotów. Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków pod kątem spełnienia wszystkich warunków udziału w postępowaniu. W kolejnym kroku wybrani wykonawcy zostaną zaproszeni do udziału w dialogu konkurencyjnym. Na tym etapie prowadzone będą rozmowy dotyczące możliwych rozwiązań projektowych i technicznych” – brzmi wiadomość odnosząca się do planów przetargowych.

„Po zakończeniu dialogu opracowana zostanie Specyfikacja Warunków Zamówienia, na podstawie której uczestnicy złożą ostateczne oferty. To one będą podstawą wyboru wykonawcy inwestycji” – czytamy dalej.

Godne uwagi jest to, że w sierpniu 2023 roku na Stadionie Śląskim odbyła się konferencja prasowa. W jej trakcie podpisano trójstronną umowę, dotyczącą rozgrywania domowych spotkań Ruchu w legendarnym Kotle Czarownic. Porozumienie zostało zawarte na okres czterech lat, co oznacza, że wygaśnie już w przyszłym roku. Na dzisiaj nie ogłoszono jeszcze, czy ta umowa zostanie przedłużona. Na tego typu informacje pozostaje jeszcze poczekać.

